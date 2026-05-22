Velika črna kocka pred parlamentom: protestniki Janši očitajo afero Black Cube in prevaro volivcev (FOTO)

Medtem ko poslanci odločajo o potrditvi Janeza Janše za novega mandatarja, so se na Trgu republike zbrali nasprotniki njegove politike. Predstavniki skupine, ki se je izoblikovala med petkovimi kolesarskimi demonstracijami v obdobju njegovega tretjega vladnega mandata med epidemijo, so ob 11. uri pripravili odmeven simbolični nastop. Na prizorišče so namreč prinesli veliko črno kocko, s katero so želeli javnost spomniti na afero Black Cube.

'Kolesarska skupščina' je prepričana, da država z izvolitvijo novega mandatarja znova stopa na pot omejevanja svobode izražanja, pritiskov na avtonomijo medijev in zlorabljanja državnih organov. Izpostavili so tudi nevarnost kratenja pravic delavcev ter krčenja javnega zdravstvenega sistema v korist najpremožnejšega sloja prebivalstva. Zaradi teh razlogov so poudarili, da je odločen izraz nestrinjanja v javnosti nujen. Novi vladi in njenemu vodji očitajo predvsem predvolilno sodelovanje z omenjeno tujo obveščevalno agencijo Black Cube, kar po njihovem mnenju neposredno ogroža suverenost Slovenije v mednarodni skupnosti. Prepričani so, da je bil prevzem oblasti izpeljan s prevaro volilnega telesa, kršenjem obljub in pomočjo satelitskih političnih formacij, ki so med kampanjo zavajale javnost.

V svojem uradnem sporočilu so protestniki desni koaliciji namenili ostro opozorilo: »Še vse stranke, ki so prevarale svoje volivce in navkljub obljubam skočile v Janšev objem, so končale na smetišču politične zgodovine. Tudi vas čaka enaka usoda. Uživajte, dokler lahko,« poroča 24ur. Dogajanje na Trgu republike pa se s tem ni zaključilo. Za popoldanski čas, med 15. in 17. uro, je bil na istem mestu napovedan še en uradno prijavljen javni shod z naslovom Prevara volivcev. Organizira ga Tomaž Uštar, nekdanji poslanski kandidat z marčnih parlamentarnih volitev na listi Alternative za Slovenijo, ki je k udeležbi predhodno pozival prek spletnih omrežij.