Velika gneča na slovenskih avtocestah: na Primorskem zamude do ene ure, kolone tudi pred Karavankami

Na slovenskih cestah se na prvo avgustovsko nedeljo vijejo kolone pločevine. Zastoji med drugim nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo, na primorski avtocesti v smeri Kopra in Ljubljane, pa tudi na cesti Šmarje-Koper, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste.

Pred Karavankami v smeri Avstrije je kolona vozil dolga tri kilometre, zastoji nastajajo tudi na avstrijski strani predora.

Na primorski avtocesti so zastoji v smeri proti Ljubljani na približno dvokilometrskem odseku med Vrhniko in Dragomerjem ter na 3,5-kilometrskem odseku med počivališčema Studenec in Ravbarkomanda. V smeri proti Kopru je zastoj na primorski avtocesti na več kot sedem kilometrov dolgem odseku med Uncem in Postojno.

Kolona vozil se vije tudi na cesti Šmarje-Koper, kjer je območje zastojev dolgo približno pet kilometrov in pol.

Zastoji nastajajo tudi v okolici Izole in na cesti Lesce-Bled.