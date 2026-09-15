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PAPIRNATE CENOVKE ODHAJAJO

Velika novost pri nekoč največjem trgovcu v državi: tako se bo spremenilo označevanje cen

Kupce in prodajalce Mercatorjevih trgovin čaka precejšnja sprememba.
Digitalne cenovke bodo do konca leta 2027 postopoma uvedli v vseh trgovinah njihove slovenske maloprodajne mreže. FOTO: Mercator
Digitalne cenovke bodo do konca leta 2027 postopoma uvedli v vseh trgovinah njihove slovenske maloprodajne mreže. FOTO: Mercator
Nina Čakarić
 15. 9. 2026 | 17:22
3:06
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Kupce Mercatorjevih trgovin čaka precejšnja sprememba. Klasične papirnate oznake s cenami bodo postopoma zamenjale digitalne cenovke. Te so že namestili v 50 trgovinah po Sloveniji, načrt pa je precej obsežnejši - do konca leta 2027 naj bi bile z njimi opremljene vse Mercatorjeve trgovine v slovenski maloprodajni mreži. Do konca letošnjega leta nameravajo digitalne cenovke uvesti še v 14 trgovinah. Celoten projekt bo nato zajel 392 trgovin oziroma več kot 212.000 kvadratnih metrov neto prodajnih površin.

Za vse trgovine bodo potrebovali več kot tri milijone digitalnih cenovk.

Vsak mesec zamenjajo 1,44 milijona papirnatih oznak

Obseg dosedanjega dela s papirnatimi cenovkami je velik. Zaposleni v Mercatorjevih trgovinah vsak mesec ročno zamenjajo približno 1,44 milijona papirnatih oznak. Z uvedbo digitalnih cenovk želijo zato zmanjšati porabo papirja in stroške tiskanja, predvsem pa zaposlenim prihraniti čas. V Mercatorju ocenjujejo, da se bo naložba povrnila v približno dveh letih in pol.

Kako velika sprememba je to v praksi, kaže primer njihove največje trgovine. V Hipermarketu Šiška v Ljubljani so namestili približno 35.000 digitalnih cenovk. Julija in avgusta letos se je tam cena vsak teden v povprečju spremenila pri 2782 izdelkih.

Po podatkih Mercatorja z digitalnim posodabljanjem cen samo v tej trgovini vsak dan prihranijo približno 13 ur dela zaposlenih, ki bi ga sicer porabili za ročno menjavo papirnatih etiket.

Cene bodo povezane neposredno s sistemom

Pomembna novost je tudi način posodabljanja podatkov. Digitalne cenovke bodo povezane s centralnim sistemom, zato se bodo cene in druge informacije samodejno posodabljale ter usklajevale s podatki v blagajniškem sistemu.

S tem želijo zmanjšati tudi možnost napak pri označevanju cen.

»Digitalne cenovke so pomemben korak pri modernizaciji naših trgovin in razvoju sodobnega prodajnega okolja. Projekt izvajamo postopoma in premišljeno ter pri tem skrbimo, da bo prehod čim lažji tako za zaposlene kot za kupce,« je povedal direktor maloprodaje v Mercatorju Urban Plestenjak.

Kot je dodal, želijo z novo rešitvijo zaposlene razbremeniti dela z oznakami cen. »Z novo rešitvijo želimo zaposlenim omogočiti, da manj časa namenjajo administrativnim opravilom in več časa neposrednemu delu s kupci, saj kakovostna storitev ostaja ena naših ključnih prednosti.«

Digitalne cenovke sicer uvajajo tudi v trgovinah Konzuma na Hrvaškem. Fortenova grupa je pri projektu sklenila partnerstvo s podjetjem Hanshow, pri uvedbi pa sodelujejo Mercator, Konzum, mStart in Kenty Adria.

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