Velika policijska racija v Sloveniji: Zasegli darila in podkupnine, pridržali šest oseb

Koprski kriminalisti so s pomočjo kolegov iz vse države udarili po prikriti korupciji v gradbeništvu. V obsežni akciji so preiskali kar 16 lokacij po Sloveniji ter na prostost spustili šest pridržanih oseb, potem ko so jim zasegli elektronske naprave in nezakonito prejeta darila.

V torek, 20. oktobra 2026, je v zgodnjih jutranjih urah več kot 70 kriminalistov Sektorja kriminalistične policije PU Koper ob pomoči Uprave kriminalistične policije, NPU ter kolegov iz Novega mesta, Nove Gorice in Ljubljane krenilo v obsežno akcijo. Na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Kopru so izvedli 16 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih pri osmih fizičnih ter desetih pravnih osebah po celotni Sloveniji.

Zaradi nujnih preiskovalnih aktivnosti so kriminalisti šestim osebam odredili pridržanje, ki pa so ga še istega dne zaključili. Vsi osumljeni so slovenski državljani.

Podkupnine skrivali za fiktivnimi nakupi in storitvami

Preiskava se je začela že leta 2025 in trajala več kot leto dni. Kriminalisti so se osredotočili predvsem na velike gradbene investicije ter nečedne dogovore med odločevalci pri investitorjih in izvajalci del. Preiskovalci ugotavljajo, da so nedovoljene nagrade in koristi prehajale preko navidezno legalnih nakupov raznih materialnih dobrin in fiktivnega izvajanja storitev, ki v resnici niso bile opravljene.

V akciji so policisti zasegli obsežno dokumentacijo ter elektronske naprave, enemu od osumljenih pa so zasegli tudi nezakonito prejeta darila v obliki različnih predmetov. Preiskovalci zdaj podrobno pregledujejo vse podatke, da bi dokazali že znana ter morebitna nova kazniva dejanja.

Osumljenih 11 oseb in 7 podjetij

Predkazenski postopek trenutno poteka zaradi več kot 10 korupcijskih kaznivih dejanj – nedovoljenega sprejemanja in nedovoljenega dajanja daril po 241. in 242. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Vseh skupaj je osumljenih 11 posameznikov in 7 podjetij.

Za ta kazniva dejanja je predpisana denarna kazen ter do šest let zapora, po zakonodaji pa je obvezen tudi odvzem vseh nezakonito prejetih daril in nagrad. Postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo, končna višina pridobljene protipravne premoženjske koristi pa še ni v celoti ugotovljena.

Korupcija ni kaznivo dejanje brez žrtev

Pri policiji opozarjajo, da korupcija prizadene vse. Čeprav podkupnino prejme posameznik, račun zanjo na koncu plačamo drugi. Pri javnih naročilih so to davkoplačevalci; skozi dražje projekte, slabšo kakovost in manj opravljenih storitev za enak denar. Podkupnina namreč ni popust, temveč dodaten strošek, ki ga izvajalci skrijejo v višjo ceno, slabši material ali izmišljene račune podizvajalcev. Ob tem poštena podjetja, ki vlagajo v razvoj in kakovost, ostanejo brez posla.

V zadnjih petih letih policija na leto v povprečju podaja ovadbe za približno 120 korupcijskih kaznivih dejanj, letošnje leto pa so jih doslej zabeležili 82. Večino teh primerov policisti odkrijejo samoiniciativno s proaktivnim delom, saj vpleteni zaradi skupnih interesov v zaprtih krogih običajno molčijo.