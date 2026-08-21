Velika požarna ogroženost povsod preklicana, na Primorskem tudi danes že močnejši nalivi

Uprava RS za zaščito in reševanje je po zadnjih padavinah povsod preklicala veliko ali zelo veliko požarno ogroženost. Na Primorskem so sicer tudi danes že začele nastajati nevihte z močnejšimi nalivi. Na meteorološki postaji Kubed je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) med 11. uro in 11.30 padlo 24 milimetrov padavin.

Uprava za zaščito in reševanje je danes preklicala zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah Nova Gorica, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Komen, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina in Koper, ki jo je razglasila konec julija. Prav tako je preklicala veliko požarno ogroženost v vseh občinah, kjer je bila ta še v veljavi.

V četrtek zvečer in ponoči je padla večja količina padavin. Nova vremenska motnja pa se prek severne Italije pomika proti vzhodu. Po izračunih večine vremenskih modelov se bo okoli 16. ure nad Istro in Kvarnerjem oblikovala izrazitejša nevihtna linija. Nevihte se bodo nato pomikale proti vzhodu in predvidoma v manj kot šestih urah prečkale večji del Slovenije, so na družbenih omrežjih zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Neurja so že zvečer in ponoči povzročila nekaj nevšečnosti. Težave pa že povzročajo tudi danes. Kot izhaja iz spletne strani Uprave RS za zaščito in reševanje, so gasilci danes že morali posredovati na območjih Kopra, Ilirske Bistrice, Idrije, pa tudi občine Gorenja vas - Poljane.

Arso ob tem opozarja, da je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov.