Velika reforma pravil o vozniških dovoljenjih v Evropski uniji

Reforma prinaša digitalna vozniška dovoljenja, strožja pravila za prometne prekrškarje in nižjo starostno mejo za poklicne voznike. Celovita uvedba se pričakuje postopoma, ključne spremembe pa naj bi začele veljati med letoma 2028 in 2030.

Prepoved vožnje bo veljala po vsej Uniji

Ena najpomembnejših novosti je, da bo prepoved vožnje, izrečena v eni državi članici, veljala na območju celotne Evropske unije. S tem želijo preprečiti prakso, da vozniki, ki jim je bilo vozniško dovoljenje odvzeto v eni državi, še naprej vozijo v drugih. Denarne kazni, ki ne vključujejo prepovedi vožnje, pa bodo še naprej ostale v pristojnosti države, v kateri je bil prekršek storjen. Odstopili so tudi od uvedbe enotnega evropskega sistema kazenskih točk.

Nove ukrepe so sprejeli zaradi zaskrbljujoče statistike, po kateri na cestah Evropske unije vsako leto umre približno 20.000 ljudi. Italijanski evropski poslanec Matteo Ricci je ocenil, da je to »daleč preveč«, in poudaril potrebo po usklajenih varnostnih standardih.

Digitalno vozniško dovoljenje na mobilnem telefonu

Velik korak naprej predstavlja uvedba digitalnega vozniškega dovoljenja, ki bo dostopno na pametnem telefonu. Delovalo bo podobno kot digitalne bančne kartice ali osebne izkaznice, s čimer bo preverjanje precej preprostejše. Evropska poslanka Jutta Paulus je poudarila, da gre za posebej koristno novost za mlajše generacije. Čeprav se polna uvedba digitalne različice pričakuje leta 2030, bodo vozniki na zahtevo še vedno lahko dobili tudi klasično vozniško dovoljenje v obliki kartice.

Spremembe za voznike avtodomov in poklicne voznike

Nova pravila prinašajo tudi olajšave za ljubitelje potovanj z avtodomi. Vozniki z opravljenim izpitom kategorije B bodo lahko vozili vozila z maso do 4,25 tone, kar pomeni precejšnje zvišanje v primerjavi z dosedanjimi omejitvami. Za to bo vseeno treba opraviti dodatno usposabljanje ali poseben izpit.

Da bi omilili pomanjkanje delovne sile v prevozniškem sektorju, Evropska unija znižuje starostno mejo za poklicne voznike. Vozniki tovornjakov bodo to lahko postali že pri 18 letih namesto dosedanjih 21, za voznike avtobusov pa se bo meja znižala s 24 na 21 let. Pričakuje se, da bo ukrep spodbudil zaposlovanje v logistiki in sorodnih dejavnostih.

Strožja pravila za nove voznike

Vsi novi vozniki bodo morali opraviti obvezno poskusno dobo, ki bo trajala najmanj dve leti. Uvaja se tudi možnost vožnje s spremljevalcem za 17-letnike v vseh državah članicah, s čimer želijo omogočiti pridobivanje izkušenj v varnejših razmerah. Pred opravljanjem vozniškega izpita bo obvezen zdravniški pregled ali izpolnitev obrazca za samooceno zdravstvenega stanja.

Predlog o uvedbi obveznih rednih zdravniških pregledov za starejše voznike pa ni bil sprejet, saj mu je nasprotovalo več držav članic, med njimi tudi Nemčija. Vozniška dovoljenja bodo v prihodnje veljala 15 let. Po izteku tega obdobja bodo države članice lahko zahtevale nov zdravniški pregled, vendar k temu ne bodo zavezane.

Kdaj bodo spremembe začele veljati?

Čeprav je bil politični dogovor dosežen, imajo države članice zdaj tri leta časa, da svoje nacionalne zakonodaje uskladijo z novimi pravili. Temu bo sledilo še eno leto prehodnega obdobja. Pričakuje se, da bodo spremembe, ki se nanašajo na poklicne voznike, začele veljati do leta 2028, digitalno vozniško dovoljenje pa naj bi bilo v celoti dostopno do leta 2030.

Te spremembe pomenijo eno največjih reform prometnih predpisov v Evropski uniji v zadnjih desetletjih. Njihov končni cilj so varnejše ceste in preprostejši vsakdan za milijone voznikov po vsej Evropi.