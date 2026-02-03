Velika sprememba: plastičnih loncev za rože ne bo več, to je razlog

Čeprav je do pomladi še sorazmerno daleč, lahko na policah supermarketov in specializiranih trgovin že najdemo prve zgodnje cvetlice, denimo narcise in hijacinte, posajene v majhnih priročnih plastičnih lončkih. A takšen način prodaje bi se lahko v prihodnje močno spremenil, Evropska unija želi namreč v okviru evropskega zelenega načrta zmanjšati količino odpadkov ter okrepiti uporabo trajnostne embalaže.

Prvi koraki so že narejeni – prepoved tankih plastičnih vrečk za nakupovanje je začela veljati že leta 2022. Naslednji cilj EU, predviden za leto 2030, vključuje širšo prepoved različnih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, na seznamu pa so se znašli tudi plastični lončki, v katerih rastline prodajajo v trgovinah z gradbenim materialom, vrtnih centrih in supermarketih. Doslej so bili ti izvzeti iz prepovedi. Šlo je predvsem za trdnejše plastične posode, ki jih postavimo v okrasni lonec, vrtnarska industrija in trgovci pa so jih imeli radi prav zaradi njihove praktičnosti.

Glede na najnovejše dokumente, ki sicer še niso uradno objavljeni, pa bi se lahko pravila, kot zapisano, izrazito zaostrila. Vpogled v dokument Evropske komisije namreč nakazuje, da bi se morale tudi te posode po novi uredbi EU uvrstiti med prepovedano embalažo. Kar vzbuja precejšnjo zaskrbljenost.

Z novo regulativo se spreminja tudi vrsta embalaže, v kateri bodo ponujali rastline. Ena od rešitev, ki jo sicer že preizkušajo, so posode iz industrijskih kompostabilnih materialov, vendar dosedanje izkušnje kažejo, da nobena alternativa ne seže do kolen plastiki, kar se tiče praktičnosti. Še največ omenjajo embalažo iz bioplastike in kartona. Obstaja tudi možnost večkratne uporabe posod, ki pa prinaša nove in dodatne izzive. Do okolja prijazne možnosti, kot je terakota, ponujajo trajnost in dolgo življenjsko dobo, a so težje in bolj občutljive, kar dodatno oteži transport ter poviša stroške.

Nova uredba EU o embalaži poudarja prehod v krožno gospodarstvo in zmanjšanje plastike za enkratno uporabo, vrtnarska industrija in trgovci pa se zdaj soočajo z izzivom, kako uskladiti praktičnost, stroškovno učinkovitost in okoljsko trajnost. Potrošniki bodo lahko še naprej uživali v cvetju in rastlinah – način, kako in v čem jih bodo prinašali domov, pa se bo zanesljivo spremenil.