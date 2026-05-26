Velika sprememba pri nakazilu pokojnin! Ta mesec lahko prihaja do zamud

Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne.

Kot so pojasnili v Banki Slovenije, bo s koncem septembra ukinjen sistem, prek katerega so se pokojnine izplačevale do zdaj. »V Banki Slovenije bomo zato skupaj z bankami in hranilnicami v Sloveniji ter upravljavcem plačilnih sistemov, družbo Bankart, do takrat omogočili izvrševanje vseh domačih kreditnih plačil SEPA v plačilnem sistemu takojšnjih plačil,« so zapisali.

Prek sistema za takojšnja plačila se bodo v petek tako prvič izvršile tudi pokojnine, ki jih praviloma zadnji delovni dan v mesecu izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Izvrševanje in poravnava pokojnin bosta kot običajno potekala v nočnem času, so dodali.

Vsi vpleteni si po zagotovilih Banke Slovenije prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah, tako kot doslej.

Kljub temu bi v izjemnih primerih, zaradi množičnosti teh plačil in same narave takojšnjih plačil, lahko prišlo do situacije, da bodo v posameznih primerih sredstva na račune nakazana nekoliko pozneje kot običajno, vendar še vedno v okviru istega koledarskega dne.