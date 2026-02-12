  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRADICIJA

Velika sramota, če gredo za pusta na šiht, zato raje vzamejo dopust

V Ponikvah se je ohranilo precej običajev, ki so šli drugod v pozabo. Kar tri nedelje pred pustnim torkom je tam že videti prve mačkare na vasi.
Dolenjska je dežela, ki se sicer ne ponaša ravno z bogatim pustnim izročilom. FOTO: Primož Hieng

Dolenjska je dežela, ki se sicer ne ponaša ravno z bogatim pustnim izročilom. FOTO: Primož Hieng

Pustno veselje je v Ponikvah neponovljivo in ima značilnosti karnevala. FOTO: Primož Hieng

Pustno veselje je v Ponikvah neponovljivo in ima značilnosti karnevala. FOTO: Primož Hieng

Podivci so živahne, lepe mačkare z visokimi koničastimi kapami.

Podivci so živahne, lepe mačkare z visokimi koničastimi kapami.

Še zadnje priprave na pustno norenje – podivc in petelin FOTO: Primož Hieng

Še zadnje priprave na pustno norenje – podivc in petelin FOTO: Primož Hieng

Dolenjska je dežela, ki se sicer ne ponaša ravno z bogatim pustnim izročilom. FOTO: Primož Hieng
Pustno veselje je v Ponikvah neponovljivo in ima značilnosti karnevala. FOTO: Primož Hieng
Podivci so živahne, lepe mačkare z visokimi koničastimi kapami.
Še zadnje priprave na pustno norenje – podivc in petelin FOTO: Primož Hieng
Primož Hieng
 12. 2. 2026 | 12:20
5:36
A+A-

Na Dolenjskem so najbolj zanimive in slikovite pustne šeme doma v Dobrepoljah. Tako meni tudi etnologinja Anka Novak ter dodaja, da jim domačini pravijo – mačkare. V Dobrepoljah so imele mačkare svoje mesto tudi v svatbenih običajih. Na vsaki ohceti so s svojim prihodom značilno obarvale svatovsko veselje. Novakova dodaja, da pri svojem domačem pustnem in svatbenem izročilu najbolj trdoživo vztrajajo Ponikovci, ki ga neprekinjeno ohranjajo v današnji čas. Ponikovski šemski liki spadajo v znano skupino dobrepoljskih mačkar, nekateri pa se v podrobnostih razlikujejo in so bolj lokalno zaznamovani, kot so na primer petelin in ta stara dva. Ponikovci so precej vase zaprti in se ne prištevajo nikamor, ne med Dobrepoljce ne med Laščane ali Škocjance. Tudi ženili ali možili so se najraje med seboj. Še najdlje so po svoje življenjske sopotnike hodili v škocjansko faro. Vedno so bili malo samosvoji in zaverovani vase. Tudi njihovo narečje je drugačno od narečja sosednjih vasi. V teh krajih se je zato ohranilo tudi precej običajev, ki so drugod šli v pozabo.

Ljudska igra

Ljudsko izročilo o ponikovskih mačkarah sega daleč nazaj. Vedno se je govorilo, da so vsi domačini za pusta nekako skupaj dihali. Ta dan so obhajali kot največji praznik. Prebivalci od starih do mladih so ostali kar doma in skupno obujali pustne šege, kar počnejo še danes. Mogoče je prav značaj ljudi in njihova zaprtost ohranila te šege in običaje brez tujih vplivov vse do današnjih dni. Kmalu po novem letu postanejo ponikovski fantje nekam nemirni, še posebno nemirni so pripravniki ali zelenci. To so mladi fantje, ki pričakujejo, da bodo letos povabljeni v fantovsko družbo in da si bodo s tem pridobili pravico do šemljenja. To pričakovanje je še toliko večje, ker jih želja po pustovanju spremlja od mladih nog in zdaj se jim bo ta želja končno izpolnila. Fantje se že nekaj tednov poprej pripravljajo na pustovanje. Kar tri nedelje pred pustnim torkom je že videti prve mačkare na vasi. Priprave vodi najbolj ugleden in najbolj zagnan med fanti.

Pustno veselje je v Ponikvah neponovljivo in ima značilnosti karnevala. FOTO: Primož Hieng
Pustno veselje je v Ponikvah neponovljivo in ima značilnosti karnevala. FOTO: Primož Hieng

V Ponikvah se pustno praznovanje začenja v zgodnjih jutranjih urah z obrednim obhodom, pri katerem vsako hišo kot predhodnica obišče manjša skupina mask, nadaljuje pa se s posameznimi dogajanji, ki si sledijo čez ves dan kot kakšne slike (dejanja) v ljudski igri. Vse poteka na sam pustni torek: v nedeljo je v vasi namreč povsem mirno. Za ponikovskega fanta in moža je že od nekdaj veljalo za sramoto, če je na ta praznik šel na šiht, zato vzamejo dopust. V Ponikvah so glede pusta zelo skrivnostni. Nekako nam le uspe izvedeti, kje bi lahko zabeležili vaški pustni utrip. Čakamo na parkirišču pred gasilskim domom, kjer smo odkrili sedež pustne druščine. Nihče ne želi veliko govoriti o pustu, le gospa srednjih let nam opiše običaje in dogodke, ki so se zvrstili od jutranjih ur do kosila.

Ponikovci so precej vase zaprti in se ne prištevajo nikamor.

Povorka je sestavljena iz klasičnih tradicionalnih mask, ki nastopajo vsako leto. Vodja je podivc – furman, živahna in lepa mačkara, ki nosi koničasto kapo iz lepenke. Okrašena je z rdečim in srebrnim staniolom, pisanimi trakovi, v rokah pa ima bič. Oblečen je v belo srajco s črno kravato in črnim pasom, s pajacastimi hlačami – ena hlačnica je bela, druga rdeča, zadaj sta barvi zamenjani – in visokimi črnimi škornji. Skrbi za dva konja, ki sta napravljena podobno, okrog nog pa imata navezane medeninaste konjske zvonce. To vlogo opravljata najmlajša fanta, ki vlečeta voz, na katerem je vsa potrebna oprema. Pogosto uideta iz vprege, divje poskakujeta in zvonita z zvonci. Podivc ju na silo z bičem pripelje nazaj, vmes pa krepko poka, obenem pa poskrbi, da bežijo tudi otroci, ki največkrat vse skupaj opazujejo skozi okna bližnjih hiš, ker je prenevarno, da bi bili zunaj.Posebni maski sta ta lepi par, ki se samo sprehajata in držita pod roko. Pari v podobni opravi nastopajo tudi zvečer. Moški je napravljen podobno kot podivc, le da ima prek ramen še okrasno svileno ruto, kot je to pri narodni noši, okoli pasu pa svilen šal. Ženska je napravljena elegantno, s pletenim ali ogrinjalom prek ramen, z lepo lasuljo. Namesto maske je včasih nosila tudi tančico. Seveda je tudi to fant. Če bi hoteli podrobneje spoznati pustno dogajanje v Ponikvah, bi morali vztrajati do konca, pa čeprav do poznih večernih ur. S popoldansko predstavo v središču vasi se njihovo pustovanje še zdaleč ne konča. Po jutranjem obhodu in predstavi sledi še večerni obhod dveh ta lepih parov in godca, ki jih vodi policist. To je pravzaprav, kot poudarja Novakova, izraz zahvale vaščanom za sodelovanje. Ta lepa para v vsaki hiši zaplešeta, najprej sama, potem še z domačini. Večerni obhod skleneta ta star in ta stara, ki to pot pobirata pecivo (pohaje), in sicer za skupno gostijo v vaški gostilni, h kateri povabita tudi domače. Tam se nadaljuje pustno veselje vaščanov, ki doseže svoj vrh v polnočnem fantovskem krstu.

Podivci so živahne, lepe mačkare z visokimi koničastimi kapami.
Podivci so živahne, lepe mačkare z visokimi koničastimi kapami.

Še zadnje priprave na pustno norenje – podivc in petelin FOTO: Primož Hieng
Še zadnje priprave na pustno norenje – podivc in petelin FOTO: Primož Hieng

Več iz teme

PonikveDolenjskapustobičajimaškare
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
KRŠITEV

Nove težave za dokumentarec Melania

Priznana filmska ustvarjalca nočeta biti povezana z dokumentarnim filmom Melanie Trump.
12. 2. 2026 | 13:25
13:06
Novice  |  Svet
MINISTRSTVO ODSVETUJE POTOVANJA

Na tej eksotični destinaciji uživajo Slovenci, zunanje ministrstvo pa stvari

V tople kraje se bo med prihajajočimi zimskimi počitnicami odpravilo tudi precej Slovencev.
12. 2. 2026 | 13:06
13:00
Bulvar  |  Suzy
PREJEL STOJEČE OVACIJE

Bad Bunny dobil grammyja in v govoru ostro kritiziral Trumpa (Suzy)

Ljudem je na srce položil, naj se namesto s strahom in jezo, odzovejo z ljubeznijo.
12. 2. 2026 | 13:00
12:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
INCIDENT NA BAVARSKEM DVORU

Moški sredi Ljubljane razgrajal, pri sebi imel več nožev! Otroke umaknili na varno (FOTO)

36-letni moški, ki je bil po navedbah policije vidno pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, ni upošteval ukazov policistov, zato so uporabili prisilna sredstva.
12. 2. 2026 | 12:25
12:20
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Velika sramota, če gredo za pusta na šiht, zato raje vzamejo dopust

V Ponikvah se je ohranilo precej običajev, ki so šli drugod v pozabo. Kar tri nedelje pred pustnim torkom je tam že videti prve mačkare na vasi.
12. 2. 2026 | 12:20
12:16
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZDRAVNIŠKE NAPAKE?

Kaj se dogaja? Po Emi (4) pri rutinski operaciji zjutraj umrl tudi 38-letnik!

Nova smrt med rutinsko operacijo pretresla javnost.
12. 2. 2026 | 12:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki