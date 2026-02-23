Velika zmaga malega borca – Nace je uspešno prestal operacijo

Danes z vami delimo izjemno zgodbo 7-mesečnega Naceta, malega borca, ki že od rojstva dokazuje neverjeten pogum. Nace se je rodil z redko deformacijo obeh nogic – tibialno hemimelijo – in brez anusa, zaradi česar je že v prvih mesecih svojega življenja prestal dve zahtevni operaciji. Ob prihajajočem svetovnem dnevu redkih bolezni, 28. februarja, delimo njegovo srčno zgodbo in hkrati praznujemo njegov najnovejši korak – včeraj je Nace uspešno prestal operacijo, ki mu bo omogočila odvajanje po naravni poti brez vrečke.

Nace je na svet prijokal 29. junija 2025 s carskim rezom. Njegovo rojstvo je prineslo neizmerno ljubezen, a tudi strah in negotovost. Takoj po rojstvu so ugotovili, da se je rodil brez anusa in z deformacijo nogic. Še preden je lahko začutil materin objem, je bil premeščen na Klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok v UKC Ljubljana, kjer je prestal svojo prvo operacijo in dobil descendostomo – začasno odprtino na trebuščku za varno odvajanje blata. V septembru je sledila druga operacija, pri kateri so kirurgi oblikovali zadnjično odprtino na pravilnem mestu in vzpostavili naravno pot za odvajanje. Včeraj pa je Nace prestal svojo tretjo operacijo – zaprli so stomo in ponovno povezali črevo, tako da bo pri svojih sedmih mesecih prvič odvajal blato po naravni poti brez vrečke.

Kljub težavam in negotovosti je Nace vedno nasmejan, radoveden in pogumen. Rad ima lučke, igrače z zvoki, rad čeblja in uživa v vozičku. Ob sebi ima ljubečo družino, ki ga podpira pri vsakem koraku njegove še dolge in zahtevne poti. Okoli prvega rojstnega dne bodo starši izvedeli, ali mu bodo zdravniki lahko rešili nogici ali bo potrebna amputacija ene noge. Ob Nacetu je tudi Društvo Viljem Julijan – dobrodelna organizacija, ustanovljena v spomin na malega borca Viljema Julijana, ki pomaga hudo bolnim otrokom in njihovim družinam pri zbiranju sredstev za zdravljenje doma in v tujini. Do danes so pomagali že več kot 200 otrokom. Novico o Nacetovi uspešni operaciji so delili tudi na družbenem omrežju Facebook, kjer so številni izrazili podporo in čestitke.

Posebna zahvala gre izjemnim kirurgom na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, ki so Nacetu omogočili to pomembno zmago – resnično. Za male borce lahko prispevate donacijo z SMS VJ10 ali VJ5 na 1919 ali z nakazilom na TRR SI56 0400 1004 6908 898 (Sklad Viljem Julijan). Društvu Viljem Julijan lahko namenite tudi 1 % dohodnine in s tem podprete projekte za pomoč hudo bolnim otrokom.