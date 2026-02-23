  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUŠTVO VILJEM JULIJAN

Velika zmaga malega borca – Nace je uspešno prestal operacijo

Pogumni mali borec Nace je uspešno prestal operacijo, ki mu bo omogočila odvajanje po naravni poti brez vrečke.
Mali borec Nace FOTO: Facebook, Društvo Viljem Julijan
Mali borec Nace FOTO: Facebook, Društvo Viljem Julijan
A. G.
 23. 2. 2026 | 13:15
3:13
A+A-

Danes z vami delimo izjemno zgodbo 7-mesečnega Naceta, malega borca, ki že od rojstva dokazuje neverjeten pogum. Nace se je rodil z redko deformacijo obeh nogic – tibialno hemimelijo – in brez anusa, zaradi česar je že v prvih mesecih svojega življenja prestal dve zahtevni operaciji. Ob prihajajočem svetovnem dnevu redkih bolezni, 28. februarja, delimo njegovo srčno zgodbo in hkrati praznujemo njegov najnovejši korak – včeraj je Nace uspešno prestal operacijo, ki mu bo omogočila odvajanje po naravni poti brez vrečke.

Nace je na svet prijokal 29. junija 2025 s carskim rezom. Njegovo rojstvo je prineslo neizmerno ljubezen, a tudi strah in negotovost. Takoj po rojstvu so ugotovili, da se je rodil brez anusa in z deformacijo nogic. Še preden je lahko začutil materin objem, je bil premeščen na Klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok v UKC Ljubljana, kjer je prestal svojo prvo operacijo in dobil descendostomo – začasno odprtino na trebuščku za varno odvajanje blata. V septembru je sledila druga operacija, pri kateri so kirurgi oblikovali zadnjično odprtino na pravilnem mestu in vzpostavili naravno pot za odvajanje. Včeraj pa je Nace prestal svojo tretjo operacijo – zaprli so stomo in ponovno povezali črevo, tako da bo pri svojih sedmih mesecih prvič odvajal blato po naravni poti brez vrečke.

Kljub težavam in negotovosti je Nace vedno nasmejan, radoveden in pogumen. Rad ima lučke, igrače z zvoki, rad čeblja in uživa v vozičku. Ob sebi ima ljubečo družino, ki ga podpira pri vsakem koraku njegove še dolge in zahtevne poti. Okoli prvega rojstnega dne bodo starši izvedeli, ali mu bodo zdravniki lahko rešili nogici ali bo potrebna amputacija ene noge. Ob Nacetu je tudi Društvo Viljem Julijan – dobrodelna organizacija, ustanovljena v spomin na malega borca Viljema Julijana, ki pomaga hudo bolnim otrokom in njihovim družinam pri zbiranju sredstev za zdravljenje doma in v tujini. Do danes so pomagali že več kot 200 otrokom. Novico o Nacetovi uspešni operaciji so delili tudi na družbenem omrežju Facebook, kjer so številni izrazili podporo in čestitke.

Posebna zahvala gre izjemnim kirurgom na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, ki so Nacetu omogočili to pomembno zmago – resnično. Za male borce lahko prispevate donacijo z SMS VJ10 ali VJ5 na 1919 ali z nakazilom na TRR SI56 0400 1004 6908 898 (Sklad Viljem Julijan). Društvu Viljem Julijan lahko namenite tudi 1 % dohodnine in s tem podprete projekte za pomoč hudo bolnim otrokom.

Društvo Viljem Julijan – dobrodelna organizacija pomaga hudo bolnim otrokom po vsej Sloveniji. Društvo je bilo ustanovljeno v spomin na malega borca Viljema Julijana in je do danes pomagalo že več kot 200 otrokom ter njihovim družinam pri zbiranju sredstev za nujna zdravljenja doma in v tujini.

Več iz teme

operacijaotrociDruštvo Viljem JulijanzdravstvodobrodelnostdonacijezdravljenjeSlovenijaredke bolezni
ZADNJE NOVICE
15:11
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

Tony Cetinski v Ljubljani

Od prvega albuma Samo srce ne laže, ki je izšel konec osemdesetih let, je izdal več kot dvajset albumov, kompilacij in koncertnih izdaj.
23. 2. 2026 | 15:11
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TVEGANJE

Banane niso vedno dobre: ta zmota vas lahko stane zdravja

Nasveti, da za energijo ali proti krčem uživajte več banan, zlasti za kronične bolnike, niso brez tveganja.
23. 2. 2026 | 15:00
14:25
Bulvar  |  Suzy
VSESTRANSKA

Zagnana Monika Avsenik: vrača se h koreninam (Suzy)

Monika ostaja izjemno aktivna tudi na drugih glasbenih področjih.
23. 2. 2026 | 14:25
14:12
Novice  |  Svet
POMLADNI VZDUŠJE

Meteorologi objavili napovedi: nad Evropo močna toplotna kupola

Zadnji teden meteorološke zime bo, kot kaže, prinesel precej več sonca in nadpovprečno visoke temperature za ta čas.
23. 2. 2026 | 14:12
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Sredi dneva: odklonil alkotest, ogrožal otroke in ostal brez avta

Kršitelju zasegli avtomobil.
23. 2. 2026 | 14:05
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ODZIV NA DOKUMENTAREC

»Nasilnež in serijski prevarant!« Nekdanja ljubica razkriva temno plat Gordona Ramsayja

Ženska, s katero naj bi imel afero, slavnega kuharja obtožuje, da v svojem dokumentarcu trosi laž za lažjo.
23. 2. 2026 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki