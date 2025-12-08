Velika zmaga Nike Kovač! Poslanci podprli pobudo za splav, slovenski poslanec glasoval proti (VIDEO)

Odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) je v Bruslju že drugič podprl evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira) za varen in dostopen splav za vse ženske v EU. Za predlog resolucije je glasovalo 26 članov odbora, proti jih je bilo 12 – pobuda Nike Kovač in Inštituta 8. marec je tako dosegla novo veliko zmago.

Odbor v predlogu resolucije pozdravlja pobudo in poziva Evropsko komisijo, naj vzpostavi prostovoljni finančni mehanizem, prek katerega bi države članice lahko zagotavljale varne umetne prekinitve nosečnosti ženskam, ki v EU nimajo dostopa do varnega in zakonitega splava, v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo. Poslanci opozarjajo, da ženske v številnih delih Evrope še vedno nimajo polnega dostopa do splava, kar jih izpostavlja telesnim tveganjem ter finančnemu in duševnemu pritisku, zato države članice pozivajo k uskladitvi zakonodaje z mednarodnimi standardi človekovih pravic in javnozdravstvenimi smernicami. Zavzeli so se tudi za vključitev pravice do splava v Listino EU o temeljnih pravicah.

Za resolucijo so glasovali poslanci iz vrst socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew), Zelenih, Levice in večina Evropske ljudske stranke (EPP) – za jih je bilo osem od desetih. Proti sta bila slovenski poslanec Matej Tonin (EPP/NSi), ki je na glasovanju nadomeščal poslansko kolegico, in Slovakinja Miriam Lexmann, nasprotovali pa so tudi člani skrajno desnih skupin Domoljubi za Evropo (PfE), Evropski konservativci in reformisti (ECR) ter Evropa suverenih narodov (ESN).

»Jaz mislim, da številke govorijo zase, ponovno smo dobili ogromno večino. Poskusili so nas ustaviti, poskusili so narediti vse. Zadnjih nekaj dni v inštitutu nismo spale, klicale smo, organizirale sestanke, se trudile in ponovno zmagale,« je po glasovanju povedala koordinatorica pobude in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Da je dan resnično prežet z občutkom zmage, so pokazali tudi na družbenih omrežjih. Na Instagramu so v ponedeljek zvečer objavili jasno sporočilo: »ZMAGALI SMO! Ponovno. Upanje in sreča. Naslednji korak: še zadnje glasovanje v Evropskem parlamentu, ki bo potekalo 18. decembra. Hvala vsem, ki ste z nami.«

Pobudo, ki jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU, je Evropska komisija v obravnavo sprejela 1. septembra. Zdaj jo bo Evropski parlament obravnaval in o njej glasoval na plenarnem zasedanju 18. decembra, komisija pa ima čas za uradni odgovor do začetka marca 2026. Ali bo evropska politika sledila jasnemu glasu državljanov?