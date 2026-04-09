Velikanski pirh, ki so ga izdelovali več kot 400 ur, je poklon zastavi

Društvu podeželskih žena in deklet Lancova vas, ki ga že vrsto let vodi Jožica Maroh, se je med velikonočnimi prazniki pridružil še umetnik za ohranjanje kulturne dediščine in rokodelstva Zvonko Mikša z ženo Vereno iz Dornave. Sodelovanje je bilo znova plodno, ob največjem krščanskem prazniku so izdelali velikanski pirh, ki je obenem poklon slovenski trobojnici. Kar 2,2 metra visoko pisanko krasijo ročno izdelani cvetovi vrtnic modre, bele in rdeče barve, s slovenskim grbom. »Velika noč je resnično velik praznik, prežet s tradicijo in spomini. Letos smo sklenile, da pripravimo nekaj posebnega. In nastal je ta čudoviti velikan, ki si ga lahko ogledajo ne le domačini, temveč tudi številni obiskovalci od blizu in daleč,« je povedala predsednica društva. »Že pred leti smo izdelali slovensko zastavo iz nageljnov iz krep papirja, zdaj smo znova želeli povezati domovino s tradicijo,« je dodal mentor rokodelskih delavnic Zvonko Mikša.

Izdelalo ga je 17 članic društva. FOTO: Arhiv društva

Konstrukcijo velikega pirha je pripravil domačin, članice društva pa so v roke vzele škarje in lepilo ter se lotile zahtevnega ustvarjanja. »Ko smo se lotili tega projekta, se nismo v celoti zavedali obsežnosti,« je priznal Zvonko. Zamislili so si, da bi pisanko okrasili s cvetovi vrtnic iz pene, saj bodo vrtnice poleg potic tudi rdeča nit Praznika na vasi v Lancovi vasi, ki ga bodo v društvu proslavili junija. To pa je pomenilo, da morajo cvetove najprej zlepiti. »Vsak cvet je sestavljen iz petih malih in šestih velikih krogov, nato pa je prilepljen še na konstrukcijo,« nam je pojasnil ustvarjalec. Pred zadnjo delavnico je manjkalo še okoli 100 cvetov, ki so jih udeleženke v nekaj urah skrbno izdelale. Verena in Zvonko sta jih nato s spreji odela v belo, rdečo in modro, kar je obenem poklon prazniku slovenske zastave. Tega, mimogrede, zaznamujemo od leta 1998 v spomin na dejanje slovenskega domoljuba, študenta, ki je 7. aprila 1848 prvič izobesil slovensko zastavo v Wolfovi ulici v Ljubljani.

Velikonočno jajce obdaja 525 vrtnic iz pene, pritrjenih na konstrukcijo. Pod strokovnim vodstvom Zvonka in Verene je 17 članic na osmih ustvarjalnih delavnicah skupaj vložilo približno 440 ur dela. Za izdelavo vrtnic so izrezali okoli 6000 delov, porabili pa 24 sprejev za barvanje. Blagoslov tega edinstvenega pirha, ki ga je opravil farni župnik, pater Klemen Slapšak, je potekal v nedeljo, udeležili pa so se ga tudi župan Občine Videm Brane Kolednik in drugi predstavniki skupnosti.