Velike spremembe na portoroški plaži; ni več mivke! To so novi prizori (FOTO)

Portoroški kopalci bodo v letošnji poletni sezoni namesto mivke na priljubljeni plaži našli soški prod, saj se že izvaja obsežna prenova plaže Portorož, piše Delo.si. S posegom, v katerega bodo vključili 3.700 kubičnih metrov rečnega proda, bo plaža povečana in bolj dostopna. Dela so že v teku, s tem pa bo plaža tudi postala prijaznejša za obiskovalce, saj bodo izboljšane tudi možnosti za lažji dostop v morje, kar pomeni, da obiskovalci ne bodo več potrebovali stopnic, kot je bilo doslej.

S tem posegom se bo izboljšala tudi kakovost morja, saj prod omogoča, da morje ostane bistrejše in čistejše, saj ne vsebuje mulja in peska, ki bi ob valovih onesnaževali vodo. Predvidena vrednost vseh del je približno 950.000 evrov, dela pa bodo zaključena do sredine junija, ko se uradno začne kopalna sezona, piše Delo.si.

Izboljšave niso omejene zgolj na Portorož. V Piranu in drugih območjih so že izvedli podobne izboljšave, saj so nasuli manjšo količino proda na plažo med hotelom Piran in piranskim pomolom, ter odstranili večje skale med pomoli, da bi zagotovili varnejše kopanje.

Kljub vsem izboljšavam je prišlo tudi do spremembe uredbe o kopalnih vodah, ki je ukinila status kopalnih območij na določenih predelih slovenske obale, kot so med Piranom in Fieso, kar pa ni ustavilo kopalcev, ki se še vedno kopajo na teh območjih na lastno odgovornost.