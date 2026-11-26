Na Upravi RS za zaščito in reševanje poudarjajo, da je glavni cilj uredbe, ki določa dejavnosti, pri katerih bi morali biti udeleženci zavarovani za primer nesreče in kriti sorazmerni del stroškov reševanja, predvsem preventiven. Zagotavljajo tudi, da bo nujna pomoč še vedno zagotovljena vsakomur, ne glede na zavarovanje.

»Naš cilj ni, da bi ljudem zaračunavali reševanje, temveč da bi jih spodbudili k odgovornejšemu ravnanju. Želimo si, da bi vsakdo, preden se odpravi na zahtevnejšo pot, v gore, na divje vode ali se loti druge tvegane dejavnosti, premislil, ali je zanjo ustrezno usposobljen, pripravljen in opremljen. Če bomo s tem dosegli manj nesreč, bomo dosegli bistvo predlagane ureditve,« je namero uredbe pojasnil v. d. generalnega direktorja uprave Srečko Šestan.

Iz podatkov Gorske reševalne službe namreč po njihovih besedah sledi, da so letos opravili že 78 gorskih intervencij več kot v celotnem lanskem letu. Pri reševanju pa ne sodelujejo le gorski reševalci, ampak tudi gasilci, jamarski reševalci, podvodna reševalna služba in drugi pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč. Vendar pa predlagana ureditev ne pomeni, da bodo prostovoljni reševalci za svoje delo prejemali plačilo iz naslova teh sredstev, so na upravi zapisali v sporočilu za javnost.

Za katere dejavnosti bi bilo zavarovanje obvezno?

Ministrstvo za obrambo je v predlogu uredbe o določitvi dejavnosti in kritju sorazmernega dela stroškov intervencije predlagalo dejavnosti, pri katerih bi morali biti udeleženci zavarovani za primer nesreče in kriti sorazmerni delež stroškov intervencije ne glede na vzrok in odgovornost za nesrečo.

Te dejavnosti so med drugim pohodništvo in gorništvo po zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh, alpinizem, turno smučanje ter smučanje in deskanje na snegu zunaj urejenih smučarskih prog, gorski tek, gorsko kolesarstvo, jamarstvo in rafting. Posamezniki bi morali biti za čas izvajanja omenjenih dejavnosti zavarovani za primer nesreče, to pa bi vključevalo kritje sorazmernega deleža stroškov intervencije. Zavarovalnica bi v prvem letu uporabe uredbe krila 20 odstotkov intervencije, nato pa 70 odstotkov. Če udeleženci ne bi bili zavarovani, bi stroške krili sami.

Reševanje bo še vedno zagotovljeno vsakomur

Ob tem pa na upravi poudarjajo, da predlagana ureditev v ničemer ne spreminja sistema nujnega reševanja. »Če se posameznik poškoduje v gorah ali pri kateri drugi dejavnosti, ki jo zajema predlog uredbe, bo deležen vse potrebne pomoči tako kot doslej. Reševanja ne bomo pogojevali z zavarovanjem ali plačilom. Najprej je vedno treba rešiti človeka in poskrbeti za njegovo varnost,« so še povzeli besede Šestana.

Na upravi so pojasnili, da so predlog pripravili oni, pri tem pa so preverjali tudi stališča ključnih deležnikov, so navedli. O predlagani ureditvi so opravili pogovore z Združenjem zavarovalnic Slovenije in Planinsko zvezo Slovenije. Zveza je v odzivu danes sicer sporočila, da so podali pripombe glede nejasnosti definicij dejavnosti, glede predvidljivosti stroškov reševanja in predvsem glede zamika začetka veljavnosti.

Predvideli so tudi prehodno obdobje, v katerem bo mogoče pripraviti ustrezna zavarovalna kritja ter jasne informacije in usmeritve za javnost. »Ne želimo, da bi nova ureditev kogar koli odvrnila od gibanja v naravi. Želimo pa, da se ljudje zavedajo tveganj in se na dejavnosti ustrezno pripravijo,« dodaja Šestan.

Ob tem pa na upravi dodajajo še, da predlagana ureditev ni nadomestilo za preventivo, ozaveščanje in odgovorno ravnanje, temveč eden od ukrepov, s katerimi želijo prispevati k večji varnosti pri izvajanju dejavnosti, pri katerih lahko zaradi neustrezne priprave, opreme ali podcenjevanja razmer pride do nesreč.