Veliki jubilej Kmetijske zadruge Metlika: ustvarili celovit sistem od kmeta do mize

80 LET

S ponosom ohranjajo dediščino belokranjskega vinogradništva in razvoja podeželja.

Zahvalo je prejel tudi dr. Julij Nemanič (v sredini), inovator in eden od pionirjev sodobnega slovenskega vinarstva. Nemanič je oče vina rose, ki so ga v najboljših letih prodali tudi po 400.000 litrov.

»S ponosom ohranjamo dediščino belokranjskega vinogradništva in razvoja podeželja. A hkrati živimo v času hitrih sprememb, digitalizacije, novih trgovinskih poti in naraščajočih globalnih pritiskov. Zato je naša naloga jasna: ostati zvesti svojim koreninam, a misliti sodobno. Ob 80-letnici zremo v prihodnost z odločnostjo in vizijo – biti zadruga, ki ostaja pomemben gospodarski akter v slovenskem prostoru, ki povezuje ljudi, znanje in vrednote zadružništva,« so bile besede, s katerimi je na praznovanju ob 80-letnici Kmetijske zadruge Metlika vse prisotne nagovorila Tatjana Malešič, ...