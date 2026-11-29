Slovenska prestolnica je dočakala odločilni volilni večer. V drugem krogu lokalnih volitev se merita Zoran Janković in Luka Mesec. Po 69,62 odstotka preštetih glasovnic je v vodstvu Mesec, ki je prejel 51,58 odstotka glasov, Janković jih je dobil 48,42 odstotka. Volilna udeležba je bila 43,42 odstotka.

V Jankovićevem štabu je bilo pred prvimi delnimi izidi volitev napeto. Tja je prišel tudi vodja opozicije Robert Golob. »Tu sem zato, da zdajšnjemu županu izkažem spoštovanje in priznanje, kar je naredil za Ljubljano. Globoko ga spoštujem, zato sem danes tu. Zmagal bo najboljši. Ključno bo, čigavi volivci bodo prišli. Odločili smo se za podporo Jankoviću, a vsak ima pravico do svojega mnenja«, je komentiral Golob.

Janković se je danes na volišče odpravil po jutranjem sprehodu po Golovcu. Ob oddaji glasu je volilno kampanjo pred drugim krogom ocenil kot korektno in spoštljivo. Mesec pa je po dopoldanski oddaji glasu na Osnovni šoli Vodmat povedal, da je v primerjavi s prvim krogom tokrat bolj sproščen. Ko človek pogleda na opravljeno delo, ki ga je izvedel po svojih najboljših močeh, gre za enega najlepših trenutkov v življenju, je poudaril. Vendar pa se zaveda, da ga že v ponedeljek »čakajo resničnost in novi izzivi in bo znova napeto«, je napovedal sokoordinator Levice.

Polymarket Jankoviću napovedoval zmago

Janković, ki Ljubljano vodi že od leta 2006, je v prvem krogu pred dvema tednoma prejel 34,94 odstotka glasov, Mesec pa 26,14 odstotka. Aktualni župan je tako zanesljivo zmagal, a ne tako lahko kot v prejšnjih mandatih, ko je zmagal že v prvem krogu. Nedavna raziskava Ninamedie, ki je bila opravljena za Dnevnik, mu je zmago pripisovala tudi v drugem krogu. Med opredeljenimi anketiranci jih je 52,1 odstotka dejalo, da bi glasovali za Jankovića, 47,9 pa jih je bilo za Mesca. Podpora Jankoviću je bila po tej raziskavi še naprej v trendu blagega naraščanja. Še precej več možnosti za zmago pa mu je danes pripisovala spletna platforma za napovedovanje izidov prihodnjih dogodkov Polymarket. Dolgoletnemu ljubljanskemu županu je pripisovala kar 81 odstotkov možnosti za zmago.

Ostali sodelujoči na letošnjih ljubljanskih lokalnih volitvah so v prvem krogu prejeli precej manj glasov kot omenjena. Tretjeuvrščeni je bil Aleš Vrhovec, ki je prejel 8,80 odstotka glasov, sledijo Aleš Primc z 8,31 odstotka, Anton Rop s 6,18 odstotka, Klemen Boštjančič s 5,05 odstotka, Aleksandar Repić s 4,26 odstotka, Jasmin Feratović z 2,47 odstotka in Mojca Sojar z 1,25 odstotka. Vsi ostali so prejeli manj kot odstotek glasov.

Jankovićeva lista dobila 13 mandatov v mestnem svetu, Levica 10

Največ mandatov v mestnem svetu je osvojila lista aktualnega župana Jankovića, in sicer 13, po številu svetniških mest pa ji z desetimi sledi Levica. V mestnem svetu bo zastopanih še devet strank oziroma list, kar nakazuje, da oblikovanje večine ne bo preprosto. Ne glede na razplet letošnjih volitev Jankovića čaka drugačno razmerje moči v ljubljanskem mestnem svetu. Njegova lista je v primerjavi s prejšnjimi volitvami izgubila pet svetniških mest, Levica pa jih je pridobila šest. Ker nobena lista nima absolutne večine, bo moral prihodnji župan podporo za sprejemanje ključnih odločitev iskati tudi pri drugih svetniških skupinah.

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