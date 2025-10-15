  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
INTERVENTNI ZAKON VLADE

Veliko presenečenje za voznike, vlada potrdila spremembe glede veljavnosti vinjet

Za takšno potezo so se odločili zaradi številnih del na avtocestah.
Simbolična fotografija. FOTO: Tadej Regent/Delo 
Simbolična fotografija. FOTO: Tadej Regent/Delo 
N. B.
 15. 10. 2025 | 10:47
 15. 10. 2025 | 11:02
1:03
A+A-

Na današnjem regijskem obisku v Pomurju je vlada na seji sprejela predlog interventnega zakona, s katerim bo veljavnost letnih vinjet podaljšana za štiri mesece.

Ukrep bo veljal za vse vinjete, ki bodo veljavne na 1. december 2025. Podpredsednik vlade Matej Arčon je po seji poudaril, da vlada s tem ukrepom kaže »korekten odnos do uporabnikov avtocest«, saj se zaveda, da rekordne investicije v cestno infrastrukturo povzročajo tudi zastoje in dodatne obremenitve prometa.

»Zaradi bistvenega povečanja prometa, rekordnih investicij in zastojev smo se odločili, da gremo naproti voznikom. To je pošteno do vseh, ki avtoceste uporabljajo vsak dan,« je dejal Arčon.

Prav tako vlada s 1. januarjem 2026 odpravlja uporabo vinjet na obalnih hitrih cestah.

Več iz teme

avtocestaprometvinjeteveljavnost
ZADNJE NOVICE
10:47
Novice  |  Slovenija
INTERVENTNI ZAKON VLADE

Veliko presenečenje za voznike, vlada potrdila spremembe glede veljavnosti vinjet

Za takšno potezo so se odločili zaradi številnih del na avtocestah.
15. 10. 2025 | 10:47
10:28
Lifestyle  |  Polet
Preizkus, ki spremeni življenje

Kaj se zgodi, če vsak dan en mesec visite dve minuti

Preprosta vaja, ki jo je nemogoče narediti ...
Miroslav Cvjetičanin15. 10. 2025 | 10:28
10:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
10:10
Premium
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Šesta hiša razkrije, kako delate, skrbite za zdravje in služite drugim

Tu se kaže naše vsakodnevno življenje, delo, odnos do njiju. Ta devičina hiša pokaže delovni značaj človeka.
15. 10. 2025 | 10:10
10:02
Bulvar  |  Domači trači
NOV PAR?

Nova ljubezen? Ne boste verjeli, s katerim vplivnim Slovencem so ujeli Sašo Lendero

Oba sta ločena ...
15. 10. 2025 | 10:02
09:48
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Molji v kuhinji? Krivo je eno živilo, ki ga uporabljate vsak dan

Strokovnjaki razkrivajo, zakaj se naselijo prav v shrambi in kako jih odpraviti brez kemikalij.
15. 10. 2025 | 09:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Pridite na tek, kjer zmagate že, ko stopite na start

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki