Veliko presenečenje za voznike, vlada potrdila spremembe glede veljavnosti vinjet

Na današnjem regijskem obisku v Pomurju je vlada na seji sprejela predlog interventnega zakona, s katerim bo veljavnost letnih vinjet podaljšana za štiri mesece.

Ukrep bo veljal za vse vinjete, ki bodo veljavne na 1. december 2025. Podpredsednik vlade Matej Arčon je po seji poudaril, da vlada s tem ukrepom kaže »korekten odnos do uporabnikov avtocest«, saj se zaveda, da rekordne investicije v cestno infrastrukturo povzročajo tudi zastoje in dodatne obremenitve prometa.

»Zaradi bistvenega povečanja prometa, rekordnih investicij in zastojev smo se odločili, da gremo naproti voznikom. To je pošteno do vseh, ki avtoceste uporabljajo vsak dan,« je dejal Arčon.

Prav tako vlada s 1. januarjem 2026 odpravlja uporabo vinjet na obalnih hitrih cestah.