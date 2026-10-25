Veliko stanovanj je praznih, v hišah živi en sam, a lastniki so navezani na dom

Slovenija je med državami OECD država z enim najvišjih deležev nenaseljenih stanovanj. Po podatkih iz leta 2021 je bilo v Sloveniji 864.300 stanovanj, od tega 698.700 naseljenih, kar pomeni, da je bilo 165.600 nenaseljenih. »Kar 60 odstotkov naseljenih stanovanj je bilo v eno- ali dvostanovanjskih hišah, v njih pa je prebivalo 66 odstotkov prebivalcev,« pravi Ana Rožman z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Strokovnjaki ocenjujejo, da v velikih hišah živi približno 40.000 posameznikov, ki so starejši od 65 let.

165.600 NENASELJENIH stanovanj je bilo leta 2021.

»Starejši lastniki, ki živijo sami, se bojijo, da bi jih najemniki izkoriščali,« pravi Ana Rožman. FOTO: Simona Fajfar

Z raziskavo Modeli aktivacije velikih družinskih hiš s praznimi ali delno praznimi bivalnimi površinami, ki so jo opravili na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, so opravili strukturirane pogovore s 27 lastniki hiš. Želeli so odgovor na dve vprašanji: kateri so razlogi za prazne in delno zasedene velike enodružinske hiše v Sloveniji in kaj bi bilo za lastnike sprejemljivo, da se to spremeni. »Velike enodružinske hiše, ki so bile načrtovane za večgeneracijsko bivanje, so pomemben stanovanjski potencial,« pravi Ana Rožman. Poudarja, da lastniki neizkoriščenih bivalnih površin le deloma sledijo ekonomski logiki: »Najpomembnejši dejavnik je lastnikova navezanost na dom in lokalno okolje, ki zmanjšuje pripravljenost za selitev tudi takrat, ko hiša ne ustreza več njegovim dejanskim potrebam.« Pogosto je hiša razumljena kot družinska dediščina oziroma rezerva, ki jo je treba ohraniti za potomce, tudi kadar se ti vanjo ne nameravajo vrniti. »Hiša je kot nekakšen finančni sklad za našo družino,« je povedala lastnica prazne družinske hiše.

Slovenija je med državami OECD država z enim najvišjih deležev nenaseljenih stanovanj.

Drugi razlog, zakaj se ta stanovanjski fond ne sprosti, pa so pravne in finančne ovire. Lastnike v primeru oddajanja skrbijo tveganja, kot je neplačevanje najemnine, povzročanje škode ali zapletenost postopkov v primeru prekinitve najemnega razmerja. »Starejši lastniki, ki živijo sami, se bojijo tudi morebitnega izkoriščanja,« pravi sogovornica. Zapleten se zdi tudi način, kako bi stanovanjsko hišo razdelili na dve enoti, saj to zahteva upoštevanje zakonodaje in finančna sredstva.

Kako aktivirati hišo

Raziskovalci so pripravili predloge, kako hiše aktivirati: da se jo razdeli na dve enoti, rentni odkup ali prodaja, gradnja nove enote na parceli, sobivanje in medgeneracijsko bivanje. Lastniki, ki so sodelovali v raziskavi, so bili najbolj naklonjeni oddajanju prek posredniške organizacije z jamstvom, tako da bi lastnik ohranil vpliv pri izboru najemnika in doslednem izvrševanju pogodbe. Naklonjeni so bili tudi celotnemu kritju stroškov preureditve v dve enoti in zamenjavi za manjšo enoto ob pomoči organizacije, a pod pogojem, da bi lahko še naprej živeli v istem okolju.

Različna mnenja so imeli o predlogu za rentni odkup z dosmrtno pravico bivanja, zadržani pa so bili do predloga za najem z možnostjo odkupa. Zelo zadržani so bili do predloga obratne hipoteke, pogojna in različna mnenja pa so imeli do predloga za sobivanje in medgeneracijsko bivanje.

Velike enodružinske hiše, ki so bile načrtovane za večgeneracijsko bivanje, so pomemben stanovanjski potencial.

»Ovire za aktivacijo praznih hiš v Sloveniji niso primarno fizične, temveč institucionalne in motivacijske,« poudari Rožmanova. Lastniki niso preprosto pripravljeni ali nepripravljeni za to, da bi v njihovih hišah živelo več ljudi. »Prevladuje pogojna pripravljenost, ki pa je odvisna od možnosti funkcionalne ločitve stanovanjskih enot, od zaupanja v institucije ter zaznave pravne in finančne varnosti lastnika,« pravi sogovornica. Najbolj sprejemljivi so modeli, ki lastniku omogočajo, da ostane v hiši in hkrati aktivira presežne bivalne površine. Na inštitutu pripravljajo nadaljevanje: pilotni projekt, s katerim bodo ideje preizkušali v praksi.