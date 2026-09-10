Kaj se dogaja? Na OŠ Koseze danes od pouka izostalo več kot 300 učencev

Z ljubljanskih osnovnih šol poročajo o velikem številu obolelih otrok. Na Osnovni šol Koseze je danes od pouka izostalo več kot 300 učencev, še vedno odhajajo domov zaradi bruhanja in slabosti, nekateri imajo tudi drisko in povišano telesno temperaturo. Kot navaja Info360, je Lorieta Pečoler, ravnateljica Osnovne šole Koseze, povedala, da so se prve težave pojavile včeraj zvečer. Da pa gre za težavo večjega obsega, je postalo jasno danes zjutraj, ko so opazili, da manjka večje število otrok.

Kuhinjo na OŠ Koseze preventivno zaprli

Pečolerjeva je še dodala, da je takoj obvestila pediatrijo in NIJZ, a da trenutno točnega razloga, zakaj imajo otroci in nekateri zaposleni zdravstvene težave, še nimajo. Kot pravi, nekateri bruhajo, drugi imajo pa drisko. Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na Mestni občini Ljubljana, je za 24ur.com potrdila, da so kuhinjo na OŠ Koseze preventivno zaprli, a vse kaže na to, da s prehrano na šoli ni težav. Poročajo še, da na OŠ Božidarja Jakca v Ljubljani prav tako manjka 156 učencev od 501. Sicer ne gre v vseh primerih za prebavne težave, je dodala ravnateljica Elvira Sušec, nekateri imajo tudi simptome prehlada.

Na terenu vse službe

Da so bili obveščeni o večjem številu manjkajočih otrok na eni izmed ljubljanskih šol, so za Delo potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Po prvih informacijah, ki so jih prejeli, so navajali bruhanje, ki se je začelo včeraj zvečer in ponoči.

Kot so dodali, so na terenu vse službe, tako z NIJZ kot z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin​ in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Po neuradnih informacijah pediatri poročajo tudi o primerih z drugih osnovnih šol.

V UKC Ljubljana vsaj za zdaj, kot so sporočili, niso sprejeli otrok iz ljubljanskih osnovnih šol, ki bi imeli opisane težave.