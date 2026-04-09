Velikonočna maša v njihovem jeziku razveselila filipinske delavce (FOTO)

Ne zgodi se pogosto, da bi v farni cerkvi svetega Petra v Gornji Radgoni, razen občasno, ko imajo skupne maše s sosedi z levega brega reke Mure, iz sosednje avstrijske Radgone, bogoslužja potekala v tujih jezikih. To še posebej velja za najpomembnejši praznik, toda tokrat se je prav praznični dan, na veliko noč, zgodila izjema.

Na radgonskem območju je namreč v zadnjih letih vse več tujih delavcev, med tistimi izven Balkana in Evrope pa prevladujejo Filipinci, ki so zaposleni v nekaterih industrijskih gigantih v mestu penine in sejmov Gornji Radgoni. Slednji se niti ob praznikih, ko so prosti, ne morejo kar tako odpraviti v svojo domovino in zato jih niso pozabili v radgonski katoliški cerkvi svetega Petra v Gornji Radgoni.

Prav po velikonočnem zajtrku, ko se je večina vernikov naužila blagoslovljenih jedi, je bila v cerkvi darovana sveta maša za filipinske delavce. Mašo je v angleškem jeziku daroval pater, filipinski duhovnik John Egbert Dumali, ki sicer živi in deluje v kanadskem Torontu.

Prav posebne svete maše se je udeležilo 25 filipinskih vernikov, ki so med mašo lepo sodelovali. Prebirali so božjo besedo in pristopili k svetemu obhajilu. In sploh je bilo več kot očitno, da so jih v radgonski cerkvi zelo razveselili. Seveda jih je pozdravil tudi domači župnik Franc Hozjan. Že pred tem je na veliki petek, ko v katoliških župnijah ni svete maše in se v vseh cerkvah po svetu opravlja le bogoslužje v spomin gospodovega trpljenja, je tudi v cerkvi svetega Petra v Gornji Radgoni, bilo posebno bogoslužje.

V bogoslužju je namreč poleg radgonskega župnika Franca Hozjana, sodeloval tudi omenjeni filipinski duhovnik, med verniki prisotnimi v petek zvečer v radgonski cerkvi, pa je bilo tudi kar nekaj filipinskih vernikov, ki se tudi tako približujejo in povezujejo z okoljem, kjer živijo in delajo.

In ker je velika noč za kristjane praznik veselja in upanja, verniki verujejo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt ter za vse prinesel upanje, za kristjane, pa tudi odpuščanje grehov in upanje na vstajenje po smrti oziroma posmrtno življenje v raju, je koristno tudi povezovanje različnih ljudi v veri.

Velikonočne tradicije se v veliki meri od države do države ali celo pokrajine razlikujejo, v Gornji Radgoni pa so tokrat bili enotni verniki iz Slovenije in Filipinov, čeprav sta njuni prestolnici oddaljeni 10,078 km oz. 6,262 milj zračne linije.