VELIKONOČNI PONEDELJEK

V Mirni Peči in pred Bogom vsi enaki: zbralo se je 18.000 motoristov (FOTO)

Tradicionalni blagoslov motorjev je tudi letos privabil množico obiskovalcev iz vse Slovenije.
Zgrnili so se na travnik pred farno cerkvijo. FOTOGRAFIJE: Drago Perko

Vsak, ki je prišel, je s sabo pripeljal svojo zgodbo.

Domačini so se izkazali pri organizaciji.

Vse poti so vodile v Mirno Peč.

Z Mirne in Novega mesta v Mirno Peč

Trg bil je živ.

Anton in Igor sta se srečala v Mirni Peči.

Nacetova pogruntavščina

Tale je bil med mlajšimi.

Župnika Blaža so naložili na štirikolesnik in ga popeljali med množico.

Andrej Bergant si je prislužil bučen aplavz.

Mladi pevec Martin je podelil rože Lojzetovi ženi Ivanki ter sestrama Kristini in Jelki.

Drago Perko
 7. 4. 2026 | 06:45
Velikonočni prazniki so v Mirni Peči veličastni, od leta 1998 pa še posebni. Ta dolenjski kraj postane Slovenija v malem. Tudi tokratni velikonočni ponedeljek ni bil izjema. Ko je bila še trda tema, je nekaj domačih društev in domačinov pljunilo v roke in uredilo še zadnje podrobnosti. Ko je v farni cerkvi sv. Kancijana bilo sedem, je bila Mirna Peč pripravljena, pol ure prej je izza obzorja pokukalo sonce, prvi motoristi so v gostilni Novljan nekaj po sedmi že pili prvo kavo. Potem je zahrumelo. Iz minute minute je bilo v Mirni Peč več motorjev, več hlapov. Gneči so bili kos, precej uigrana ekipa je z andahtjo in nasmehom na obrazu razporejala motorje, avtomobile pa na bližnji travnik.

V spomin na brata

Vsak, ki je prišel, organizatorji so našteli 18.000 motoristov, je s sabo pripeljal svojo zgodbo. »Nismo prvič, radi pridemo po blagoslov, ki nas potem varuje vse leto. Že deset let prihajamo, toliko let smo tudi člani Gold Wing zveze Slovenije,« pove Sonja z Mirne, nad motorji jo je navdušil mož Ervin, v Mirno Peč pa sta prišla skupaj s Sanjo in Bojanom iz Novega mesta. »Imam štirikolesnik. Letos sem tu četrtič, to je kar tradicija. Do zdaj smo hodili z bratom, od lani je pokojni, letos tudi zaradi lepih spominov nanj,« nam je zaupal Vinko s Studenca. »Z družino smo kupili skuter, letos pa sem prišel v Mirno Peč po blagoslov. Upam, da bo mene in mojo družino spremljal na poti in nas varoval,« je povedal Mito Kos, svojčas izjemni futsal reprezentant Slovenije, iz Šmartnega pri Litiji. Mojca je v Mirno Peč prišla z možem na yamahi, njun sin pa z dekletom na suzukiju, vsi so iz Škofje Loke. »Rad pridem, lepo je v Mirni Peči. Naša Gold Wing zveza Slovenije ima resen program, smo v šestih klubih, Gold Wing klub Dolenjska je zelo aktiven. Danes sem s skuterjem, malce mi kolk ne služi, je pa sin pripeljal moj motor,« je Anton Maver razložil, kako je poskrbel, da je tudi njegov motor dobil blagoslov, bil je v družbi prijatelja Igorja Belšaka iz Gold Wing kluba Štajerska.

Navadili smo se, da velikonočni ponedeljek preživimo z iskrenimi in resničnimi prijatelji.

»Tak motor je prestiž. To je tudi edin motor, ki so ga Američani sprejeli poleg harleyja,« nam je Nace iz Velikega Gabra pojasnil, kaj so goldwingi. Njegov je nekaj posebnega: leseno prikolico je izdelal zanj, jo tudi homologiral, da jo zdaj s sabo prevaža. V Mirni Peči je imel v prikolici hladilnik, v njem pa mrzlo brezalkoholno pijačo, še z nami jo je delil. Motorje ima rad, vozil ga je pred rojstvom hčerke. »Otroci so odrasli, zdaj pa se z ženo voziva. Rada prideva v Mirno Peč. Tukaj smo vsi enaki, ne glede na to, kak motor imaš,« je Nace opisal, kaj blagoslov v Mirni Peči daje. »To je najboljši, najbolj eleganten in najbolj kakovosten motor,« je na svojega harleyja davidsona ponosen Jani iz Litije, motor je pri hiši od 1999. Ima 1450 kubikov prostornine, poleg armature premore tudi radio, skupaj tehta 400 kilogramov, potegne pa do 180 kilometrov na uro. »Blagoslov v Mirni Peči je posebno doživetje,« poudari Jani, prijatelj Klemen iz Šmartnega mu je prikimal, tudi sam ponosen lastnik harleyja, dve leti ga ima, 1600 kubikov premore.

V znamenju Lojzeta Slaka

Številni motoristi so molili pri maši, ki se je začela ob 10. uri, daroval jo je domači župnik Blaž Franko, ki je pri pridigi spomnil in pozval tako Mirnopečane kot vse motoriste k medsebojni slogi in spoštovanju (drugačnosti). Po maši se je pred cerkvijo začel bogat kulturni program. Ozaljšali so ga Mirnopeški harmonikarji, otroški pevski zbor pod vodstvom Katje Šuštaršič in ansambel Akordi, z njimi je milozvočne Slakove zapel Andrej Bergant, ki mu je pod odrom ploskala žena Marta, nad melodijami pa so bile navdušene Lojzetova žena Ivanka Slak ter njegovi sestri Kristina in Jelka. Program je pripravil in vodil Slakov nečak, domačin Leopold Pungerčar, skupaj z Janezom Šimencem najbolj zaslužen za vseslovenski blagoslov. Tudi zato sta bila včeraj oba židane volje. »Bog daj vsem skupaj. Ko sem vsak dan poslušal, kakšna bo dolgoročna vremenska napoved, sem bil vsak dan boljše volje. Zdaj je jasno, blagoslov je potekal v najlepšem možnem vremenu. Vesel sem, ker smo že 28. skupaj, da smo skupaj prišli in skupaj molili,« je povedal Šimenc.

Pot, resnica in življenje

»Molila sva oba. A ker je on profesionalec, je dosegel večji uspeh,« je Pungerčar za Slovenske novice potrdil, da je tudi sam molil za sonce na veliki ponedeljek, da pa gre levji delež zaslug župniku Blažu Franku, ki je po maši blagoslovil zbrane. »Namesto fanfar so ob mojem prihodu malce na gas pritisnili. Si štejem v čast. Bog lonaj vsem stokrat. Vesel sem, ker ste se v spet v rekordnem številu zbrali. Zame je to letos drugi blagoslov. Vem, kako izgleda, in tudi vem, da ne bom mogel vsakega obiskati in pozdraviti. Čeprav bi rad. Blagoslov, ki ga kličemo, je z namenom, da kličemo dobro. Na vse nas. Pomembno je, da ga sprejmemo z dobro voljo. Jezus pravi, da je pot, resnica in življenje, brez Jezusa nikamor na pot. Morda bo navigacija pomagala, zadnja pot pa vsi vemo, kam pelje. Drž'te se Jezusa!« je med drugim povedal Franko, ki je mašo in blagoslov daroval skupaj s patrom Jono Janezom Venetom, policijskim vikarjem in koordinatorjem duhovne oskrbe v slovenski policiji. »Enostavno, to je sreča v Mirni Peči: vseh nas Mirnopečanov, pa tudi tistih, ki so prišli po blagoslov. Pripravljamo ga, ker nam je to v veselje, pa ker smo se navadili, da velikonočni ponedeljek preživimo z iskrenimi in resničnimi prijatelji,« Pungerčar po koncu dogodka v imenu AMD Trebnje ni skrival navdušenja in hvaležnosti Mirnopečanom, ki so vključeni v pripravo in izvedbo, projekt sta tudi letos podprli občini Mirna Peč in Trebnje. 

ZADNJE NOVICE
07:25
Bulvar  |  Domači trači
VRNITEV LUŽE

Spektakel v Planici: padci, smeh in nepozaben zaključek zime (FOTO)

Po sedmih letih se je legendarna prireditev vrnila pod letalnico in znova navdušila množico.
7. 4. 2026 | 07:25
07:21
Novice  |  Svet
ARTEMIS 2

Med preletom Lune je bila posadka nedosegljiva 40 minut, zdaj se vračajo domov

Astronavti Artemis 2 se vračajo proti Zemlji. Domov naj bi se vrnili v petek.
7. 4. 2026 | 07:21
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
15-LETNI DIJAK

Nove srhljive podrobnosti: napad na dijakinjo prenašal v živo

Petnajstletni Slovenec se je na spletu pogovarjal z Madžarom. Žrtve, ki jo je porezal s kuhinjskim nožem, ni poznal.
Andrej Bedek7. 4. 2026 | 07:05
06:45
Novice  |  Slovenija
VELIKONOČNI PONEDELJEK

V Mirni Peči in pred Bogom vsi enaki: zbralo se je 18.000 motoristov (FOTO)

Tradicionalni blagoslov motorjev je tudi letos privabil množico obiskovalcev iz vse Slovenije.
Drago Perko7. 4. 2026 | 06:45
06:25
Bulvar  |  Suzy
MEH NA MAH

Spektakel po slovenskih krajih: Nedelja po domače prinaša vrhunske nastop (Suzy)

Marca smo na nacionalni televiziji ob nedeljah že spremljali pet oddaj Nedelja po domače, ki ponuja pristno domačo glasbo, prepleteno z zborovsko pesmijo in folklornimi vložki, a tudi domačo kulinariko, značilno za tisti del Slovenije, v katerem oddajo snemajo.
7. 4. 2026 | 06:25
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA SODIŠČE

Šutarjev krvnik pred sodnike: Samire Šiljić bo v začetku maja sedel na zatožno klop

Obtožnica za smrt Aleša Šutarja pravnomočna.
Tanja Jakše Gazvoda7. 4. 2026 | 06:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
