Veljati je začela novela zakona o organiziranosti in delu v policiji, zakon prinaša drugačen režim dela

Veljati je začela novela zakona o organiziranosti in delu v policiji. Zakon ločeno ureja delo policistov preko polnega delovnega časa v primeru zahtevnih nalog. Ureja tudi najemna razmerja za službena stanovanja po upokojitvi policistov. Zakon za tiste policiste, ki opravljajo posebej zahtevne in tvegane naloge, kot so varovanje določenih oseb, izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov, zaščita prič in protiteroristične naloge, drugače ureja odmore, počitke in najdaljši tedenski delovni čas.

Za to so predvideli kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, ne glede na siceršnje omejitve splošne delovnopravne zakonodaje. S tem želijo prilagoditi organizacijo dela v delovnih okoliščinah, kjer narava nalog zahteva večjo časovno fleksibilnost in neprekinjeno izvajanje policijskih nalog. Zakon ureja tudi najemna razmerja za službena stanovanja po upokojitvi. Upokojenim uslužbencem policije, ki bodo ob upokojitvi dopolnili najmanj 34 let delovne dobe v policiji, ter imajo vsaj 20 let sklenjeno najemno pogodbo za službeno stanovanje, novela omogoča nadaljnje sklepanje oz. podaljševanje pogodb pod enakimi pogoji.

Podaljšali rok za višjo strokovno izobrazbo

Poleg tega novela zakona določa, da se lahko preverjanje psihofizične sposobnosti policistov nanaša na organizacijske enote kot tudi posamezna delovna mesta. Poleg tega so ponovno podaljšali rok, do katerega morajo nekateri policisti pridobiti višjo strokovno izobrazbo, tokrat do 1. januarja 2027.