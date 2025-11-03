Verige stran od psov, v nasprotnem primeru vas čaka od 1000 do 1600 evrov globe

Čez natanko devet dni oziroma 11. novembra bodo morali vsi tisti, ki imajo danes na dvoriščih svojih hiš ali gospodarskih poslopij pse privezane z verigo, vrvjo ali vodoravnim vodilom, najti bolj human način zadrževanja psa. V nasprotnem primeru jih bo čakala globa v višini od 1000 do 1600 evrov.

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) svetujejo, naj lastniki svojim psom zagotovijo ustrezen prostor, kjer jim bo omogočeno gibanje in z možnostjo zavetja pred vremenskimi vplivi, hkrati pa da iz tega prostora ne bodo mogli pobegniti. Kot primer dobre prakse navajajo ograjene pesjake ali bivanje v hiši oziroma stanovanju. Lahko so tudi v notranjih prostorih, od koder je omogočen dostop do ograjenih zunanjih prostorov.

Primer dobre prakse zadrževanja psa FOTO: Pc Photography, Getty Images

Od 11. novembra prepovedano privezovanje psov.

Uredite mu ograjen prostor, kjer se bo prosto gibal.

Za nespoštovanje predpisa vam grozi globa.

Prepoved privezovanja psov z verigo, vrvjo ali vodoravnim vodilom pa, kot opozarjajo na UVHVVR, ne zadeva uporabe povodca, ki je namenjen zagotavljanju nadzora in fizičnega varstva na javnih mestih. »To pomeni, da morajo biti psi med sprehodom na javnih mestih še vedno na povodcu. Namen tega pravila je varnost psa, drugih živali in ljudi,« poudarjajo na UVHVVR ter spomnijo, da so psi družabne živali, ki potrebujejo gibanje, stik z ljudmi in okoljem ter primerno zavetje.

»Dolgotrajno privezovanje z verigo, vodoravnim vodilom in podobno jim tega ne omogoča. Psi, ki jih imajo lastniki doma (na primer pred hišo) stalno privezane, pogosto trpijo zaradi pomanjkanja gibanja in socialnih stikov, poškodb, kot so odrgnine in vraščene ovratnice, vedenjskih motenj in večje občutljivosti za vremenske razmere ter zdravstvenih težav. Tak način bivanja je v nasprotju z osnovnimi potrebami psa in sodobnim razumevanjem njihove dobrobiti,« so opozorili.

Na sprehodu bo povodec še vedno obvezen. FOTO: Brendan Von Wahl, Getty Images

Popolna prepoved trajnega privezovanja psov

Trajno privezovanje psov se je sicer prepovedalo že z novelo zakona o zaščiti živali leta 2021. Takrat je bilo dovoljeno le, če so bili psi privezani na široki ovratnici, ki ni bila na zateg, ali z oprsnico, na vodoravno vodilo, dolgo najmanj pet metrov in najmanj dva metra nad tlemi, na tak način, da je bilo psu omogočeno najmanj štiri metre gibanja v obe stranski smeri od vodoravnega vodila.

Leta 2023 je bila z novelo zakona določena popolna prepoved trajnega privezovanja psov in dvoletno prehodno obdobje za prilagoditev tudi skrbnikom, ki so imeli do takrat pse privezane na vodoravnem vodilu. In to obdobje se končuje 11. novembra.