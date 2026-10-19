Verižno trčenje v Medvodah: na kraju policisti in gasilci, nastajajo zastoji (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnila bralka, ki nas je opozorila na prometno nesrečo v Medvodah. Po njenih informacijah je prišlo do verižnega trčenja več vozil. Kot je razvidno s fotografije, ki nam jo je posredovala, so na kraju policisti in gasilci. Zaradi nesreče je promet na tem območju oviran, nastajajo pa tudi zastoji.

Za zdaj še ni znano, koliko vozil je bilo udeleženih v nesreči in ali je bil kdo poškodovan. Prav tako okoliščine trčenja še niso pojasnjene. Voznikom, ki se odpravljajo skozi Medvode, svetujemo dodatno previdnost in upoštevanje navodil pristojnih služb. Več informacij sledi.