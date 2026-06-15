Verniki pretreseni, nepričakovano umrl župnik Robi

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Župnija Sv. Ane Fram je sporočila žalostno vest: »Z žalostjo in vdanostjo v Božjo voljo vas obveščamo, da nas je nepričakovano zapustil naš domači župnik Robi.« Ob tem so vernike v nedeljo zvečer povabili, da so zberejo v domači farni cerkvi v Framu, kjer bodo skupaj molili zanj.
Župnik Robert Emeršič je bil župnik župnije sv. Ane Fram, hkrati pa tudi župnije sv. Jožefa Delavca Rače.
Podrobnosti o pogrebu priljubljenega župnika za zdaj še niso znane. V župniji napovedujejo, da bodo javnost o terminu in poteku pogrebnih slovesnosti obvestili takoj, ko bodo informacije znane.
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