Verniki pretreseni, nepričakovano umrl župnik Robi

Župnija Sv. Ane Fram je sporočila žalostno vest: »Z žalostjo in vdanostjo v Božjo voljo vas obveščamo, da nas je nepričakovano zapustil naš domači župnik Robi.« Ob tem so vernike v nedeljo zvečer povabili, da so zberejo v domači farni cerkvi v Framu, kjer bodo skupaj molili zanj.

Župnik Robert Emeršič je bil župnik župnije sv. Ane Fram, hkrati pa tudi župnije sv. Jožefa Delavca Rače.

Podrobnosti o pogrebu priljubljenega župnika za zdaj še niso znane. V župniji napovedujejo, da bodo javnost o terminu in poteku pogrebnih slovesnosti obvestili takoj, ko bodo informacije znane.