Verniki z Brusnic zaskrbljeni zaradi odsotnosti župnika: odpotoval je za kratek čas, a se ni vrnil

Za vernike in sodelavce župnije Brusnice je že nekaj tednov v ospredju vprašanje, kje je župnik Tone Kerin, ki se je odpravil na načrtovan obisk Madagaskarja. Dolgoletni misijonar, ki je januarja 2024 prevzel župnijo, je odšel na afriški otok, kjer je že pred leti delal kot misijonar, a zaradi nepredvidenih okoliščin še ni mogel zaključiti svojega obiska. Sredi aprila se je odpravil na načrtovani tritedenski obisk Madagaskarja, a ker se po slabih dveh mesecih še ni vrnil, so se med verniki in sodelavci župnije pojavila vprašanja in zaskrbljenost glede njegove vrnitve.

Na družbeni strani župnije Brusnice se je odzval generalni vikar Škofije Novo mesto in začasni upravitelj župnije Peter Kokotec, ki je zapisal, da se zaveda, da župljani ob daljši odsotnosti župnika pričakujejo jasne informacije in urejeno komunikacijo ter zagotovilo, da bo versko življenje lahko teklo naprej in pojasnil: »Ko pa je gospod Tone Kerin prišel na Madagaskar, se je pokazalo, da so tam razmere bistveno težje, kot je bilo mogoče pričakovati. Zaradi nepredvidenih in nujnih obveznosti je moral svoje bivanje in delo podaljšati. Koliko časa bo še ostal tam, v tem trenutku še ni mogoče natančno povedati.«

Zakaj ni bilo takoj poskrbljeno za pastoralno življenje v Brusnicah s strani novomeške škofije, je Kokotec odgovoril: »Razlog ni bil brezbrižnost, ampak pričakovanje, da se bo gospod Tone Kerin po kratkem času vrnil. Ko pa je postalo jasno, da se njegova odsotnost podaljšuje, je bilo treba hitro poskrbeti za tekoče pastoralne obveznosti: zaključek veroučnega leta, nadaljevanje priprave na prvo sveto obhajilo, srečanja s starši, krste, poroke, pogrebe, uradne ure in druge pastoralne potrebe. Zdaj je osnovna organizacija postavljena in življenje občestva lahko teče naprej.« Kokotec je poudaril, da se pastoralne naloge sproti usklajujejo in da so verniki obveščeni o tem, kdo je za določene obveznosti odgovoren.

Ob tem je izpostavil tudi pomen duhovnikov in njihove navzočnosti: »Kadar je med nami, se nam morda zdi samoumevno, da so svete maše, spovedi, pogrebi, krsti, poroke, verouk, blagoslovi, pogovori in vse drugo vedno na voljo. Ko pa duhovnika ni, se pokaže, kako veliko pomeni njegova navzočnost. Zato naj ta preizkušnja ne rodi grenkobe, ampak hvaležnost, molitev in večjo odgovornost vseh.«

V času Kerinove odsotnosti pastoralne naloge opravljajo Florjan Božnar in Janez Jesenovec, ki poleg svojih običajnih obveznosti skrbita tudi za tekoče potrebe župnije. Kokotec se je zahvalil tudi za njuno pomoč: »Naj ta preizkušnja ne rodi grenkobe, ampak hvaležnost, molitev in večjo odgovornost vseh.«

Župnija Brusnice tako kljub daljši odsotnosti župnika ohranja redno pastoralno življenje, veroučno delo, srečanja s starši in obhajilo zakramentov poteka nemoteno. Kokotec je ob tem pozval k razumevanju in potrpežljivosti ter izrazil hvaležnost za vse, kar je Kerin doslej naredil: »Madagaskar zanj ni samo oddaljena dežela, ampak kraj, kjer je desetletja daroval svoje duhovništvo, moči, zdravje in srce.«