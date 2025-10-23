Verniki zaviti v črnino, poslovil se je še en znani duhovnik (FOTO)

Iz redovne družbe Don Boskovi salezijanci (SDB) so sporočili žalostno novico, da je k svojemu Stvarniku in Odrešeniku, v torek, 21. oktobra 2025, v 90. letu življenja odšel najstarejši salezijanec duhovnik Anton Horvat (SDB), ki je leta 2023 obhajal biserno mašo. »Njegovo telo bo položeno k večnemu počitku v ponedeljek, 27. oktobra. Na dan pogreba bo od 10. ure dalje ležal v cerkvi sv. Mihaela v Veržeju, ob 15.00 bo pogrebna sveta maša in nato pogreb. Gospod, daj mu večni pokoj in večna Luč naj mu sveti. Naj počiva v miru,« je zapisal inšpektor SDB Peter Končan s sobrati salezijanci.

Salezijanec Anton Horvat je bil rojen 2. aprila 1936 v Lipovcih, v župniji Beltinci, Redovne zaobljube v salezijanski družbi je izpovedal 13. avgusta 1954, večne zaobljube pa 26. februarja 1963. Duhovniško posvečenje je bilo na praznik apostolov sv. Petra in Pavla (29. junija 1963) v Ljubljani po rokah škofa Jožefa Pogačnika. Salezijansko formacijo pa je začel 10 let pred tem na Reki, kjer je leta 1954 izpovedal prve redovne zaobljube, na Rakovniku pa leta 1963 večne.

Anton Horvat. FOTO: SDB

Kot salezijanski duhovnik je deloval na mnogih krajih doma in na Balkanu. Kot novomašnik je odšel v Cerknico, že naslednje leto pa v Niš v Srbijo ter čez nekaj let v Mužljo v Vojvodini. Po enoletnem delovanju v Škocjanu na Dolenjskem v letih 1979 in 1980 se je vrnil najprej v Vojvodino, nato pa na Karaburmo v Beograd. Leta 1994 se je vrnil v Slovenijo in najprej prevzel župnijo Tomišelj, nato pa v Dokležovju.

Vodile so ga tri misli

Ves čas je bil zgled predanega duhovnika v zvestobi Kristusu in Cerkvi ter redovni družbi don Boskovih salezijancev. Vodile so ga tri glavne misli: pripravljenost iti v neznano, moč za oznanjevanje in izpovedovanje vere ter predanost v Božjo voljo. »Hvaležni smo mu za 60 let duhovniške daritve in zvestobe, ki jih Gospod razliva po njem vsej Cerkvi in Božjemu ljudstvu,« je med drugim ob biserni maši dejal inšpektor Marko Košnik.

Anton Horvat. FOTO: SDB

Antonovo življenjsko vodilo je bilo mašniško geslo: »Najlepši dar, ki ga Bog more dati staršem, je sin duhovnik.« Letos aprila je praznoval 89 let in je bil s tem najstarejši salezijanec slovenske salezijanske inšpektorje. Nazadnje je bival v salezijanski skupnosti v Trsteniku, kjer je še vedno opravljal poslanstvo spovednika in se rad spominjal, kako so sobratje živeli v starih časih, ko je bilo vse precej drugače kot pa danes.