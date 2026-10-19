Ves dan so barantali: Zahtevam, da se ogled in kupčije opravijo preudarno! (FOTO)

LENARTOV SEJEM

Na Rečici ob Savinji so znova oživili stare običaje, za red sta skrbela trška policaja.

Da so bili poleg kmetovalcev v Zgornji Savinjski dolini ljudje podjetni že v 16. stoletju, pove dogodek iz leta 1585, povezan s takratnim ljubljanskim škofom Janezom Tavčarjem, ki je Rečičanom podelil trške pravice. Domačini so lahko tako od kmetov kot od rokodelcev pridnih rok in izjemne iznajdljivosti v teh krajih z dovoljenjem oblasti menjavali blago ter kupovali različne izdelke in pridelane dobrine. Za red trška policaja Na že 29. sejmu je z dobrodošlico sejmarje ter obiskovalce nagovoril tudi trški župan Vincenc Jeraj, ki sta mu posebno resnost dajala trška policaja. »Na tem mestu ...