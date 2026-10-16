Vesela novica za vse ljubitelje nogometa! NZS razdelila skoraj 3,8 milijona evrov za stadione, žoge in razvoj lig

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je v četrtek seji na Ptuju slovenskim klubom za njihovo infrastrukturo namenil 3.744.762 evrov, so danes sporočili z zveze. Iz trženja medijskih in sponzorskih pravic bo med klube razdeljenih 2.975.200 evrov, iz programa Uefa HatTrick v vrednosti 420.000 evrov pa bo financiranih sedem objektov.

Posodobitev razsvetljave v Dekanih bo iz programa Evropske nogometne zveze podprta s 40.000 evri, prenovo glavnega igrišča Bonifika v Kopru 20.000. Garderobni prostori v Športnem parku Beltinci se bodo prenavljali s 100.000 evri podpore, reflektorji in tribuna v Športnem parku Podmežakla na Jesenicah s 120.000.

NZS 80.000 evrov namenja reflektorjem ŠRC Dobrava v občini Slovenske Konjice, Maribor Branik bo prejel 20.000 evrov za prenovo glavnega igrišča Ljudski vrt, Aluminij 40.000 evrov za posodobitev razsvetljave v Športnem parku Kidričevo.

Iz trženja medijskih in sponzorskih pravic bo za sezono 2026/27 med klube razdeljenih 2.975.200 evrov. Klubom prve lige pripada 2.342.000 evrov, 2. SNL 272.400 evrov (50.000 več kot lani) in 3. SNL 22.400 evrov.

Za pokal Pivovarne Union je namenjenih 135.000 evrov, razvoj pa zajema tudi mladince in ženski nogomet. Ode tega 144.000 evrov za 1. SML (EON Next Gen) in 59.400 evrov za 1. SŽNL.

Dobili bodo tudi žoge

Poleg denarnih sredstev klubi prejmejo tudi materialno spodbudo v obliki skupno 1.700 brezplačnih uradnih žog.

Izvršni odbor je obenem potrdil tudi kritje stroškov uradnih oseb v mladinskih in ženskih nogometnih ter futsal tekmovanjih v višini 349.562 evrov. NZS te stroške praviloma krije v celoti in tako klubom neposredno znižuje stroške delovanja.

Odbor je dal soglasje tudi k dodatku k pogodbi programa FIFA Forward 3.0, s katerim se med sofinancirana področja uvršča razvoj reprezentanc NZS, ter potrdil črpanje sredstev za članske reprezentance v letih 2026 in 2027 v višini 600.638 ameriških dolarjev (528.963 evrov).

IO NZS je na seji na Ptuju sklical tudi izredno skupščino z volitvami predsednika nadzornega odbora, potem ko je odstopil dozdajšnji predsednik Primož Lončar.