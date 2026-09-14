Veslali bodo za dober namen! Po Ljubljanici za otroke

17. septembra se v Ljubljani znova obeta čudovita prireditev Veslajmo za dober namen, ki jo že nekaj let organizirata Kajakaška zveza Slovenije (KKZ) in Kajak kanu klub (KKK) Ljubljana. Namen prireditve je finančno pomagati tistim otrokom, vključenim v programe slovenskih kajakaških klubov, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, da se bodo lahko udeleževali treningov, priprav, tekmovanj, ki se jih sicer ne bi mogli udeležiti.

Tokrat tudi maraton

Kot so sporočili iz zveze, je letošnji koncept malenkost drugačen kot prejšnja leta. Udeleženci bodo še vedno veslali na krožni progi na Ljubljanici s startom in ciljem na KKK Ljubljana na Livadi 31 in obratom pod mostom pri Ambroževem trgu. Dolžina kroga je 5,5 kilometra. »Je pa letos prireditev razdeljena na tekmovalni in netekmovalni del. Tekmovalni del je maraton, ki vsebuje osem krogov, kar pomeni 44 kilometrov. Netekmovalni del pa je namenjen veslanju za dober namen,« pojasnjujejo organizatorji. V tem delu si vsak udeleženec izbere poljubno število preveslanih krogov med 16. in 22. uro.

Za donacijo v višini 30 evrov dobite hrano in pijačo.

Proga je nezahtevna, dodajajo, saj je Ljubljanica povsem mirna, po njej pa lahko plujete z vsemi vrstami kajakov oziroma kanujev in tudi supov. Tisti, ki nimate svoje kajakaške opreme, ne skrbite, saj bo KKK zagotovil več kanujev in rekreativnih kajakov za začetnike. Na kraju bodo tudi usposobljeni učitelji kajaka, ki vam bodo dali osnovne napotke za prve zaveslaje, pozivajo organizatorji. Za donacijo v višini 30 evrov dobite hrano in pijačo, vsi udeleženci prejmejo tudi spominsko majico.