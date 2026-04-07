ZMOTIL JO JE VELIKONOČNI PROGRAM

Vesna V. Godina napadla RTV Slovenija: Ob ramazanu ali bajramu ni bilo nobenih oddaj!

Nekdanjo profesorico na Filozofski fakulteti v Mariboru in Fakulteti za družbene vede v Ljubljani moti, da javna TV-hiša ne obravnava enakopravno različnih cerkva in veroizpovedi ter kozmologij, ki v slovenski družbi obstajajo.
Praznovanje bajrama. Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik/Delo  
E. N.
 7. 4. 2026 | 11:15
 7. 4. 2026 | 13:12
»Niti slučajno enaka količina programskega časa in oddaj, kot je namenjena Katoliški cerkvi in katoličanom, ni namenjena na primer islamu in muslimanskim vernikom. Ob ramazanu ali bajramu tako na TV Slovenija ni bilo nobenih oddaj z versko vsebino. Nobenega prazničnega programa. Kar je v redu. A bi moral po načelu nediskriminatornosti isti kriterij veljati tudi za katoliške praznike. Pa ne velja. Da o tem, da ateisti na TV Slovenija nimamo nobenega programskega časa, niti ne govorim.«

Tako je kolumnistka Oneplus, upokojena univerzitetna profesorica Vesna V. Godina, zaradi velikonočnega programa napadla RTV Slovenija in dodala. »TV Slovenija bi kot javna državna televizija morala, ko gre za verske vsebine, prakticirati dve ključni socialni in politični načeli: načelo ločitve cerkve od države in načelo nediskriminatornosti. V kolikor se ji zdi, da mora zaradi všečnosti, gledanosti itd. imeti oddaje z versko, predvsem katoliško vsebino, potem je pred njo strateška odločitev: ali bo postala katoliška televizija ali ne. Če da, mora prenehati biti javna državna televizija. Naj jo torej financira Katoliška cerkev. Ne pa državljani Slovenije. /.../ Bilo bi dobro, da se zaveda, da aktivni katoliki vendarle ne predstavljajo večine Slovencev. In tudi ne večine njenih gledalcev. « Celotno kolumno lahko preberete tukaj.

Več kot polovica nas je katolikov

Številke o številu katolikov sicer pravijo drugače kot domneva Godina. Od dobrega dva milijona Slovenk in Slovencev se je za katolike po državnem popisu leta 2002 izreklo 1,135.626 (57,8 %) oseb. Katoliških vernikov po cerkveni statistiki za leto 2021 pa je 1,507.477 (71,48 %). Islamska verska skupnost je druga največja v Sloveniji, a natančne številke o deležu muslimanov v Sloveniji ne obstajajo.  Leta 2002 se je na popisu prebivalstva Slovenije za muslimane izreklo 47.488 oziroma 2,4 % vsega prebivalstva. Večina muslimanov je bošnjaškega rodu. V Sloveniji se, podobno kot drugod po Evropi, število muslimanov hitro povečuje, pri nas naj bi jih tudi zaradi migracij bilo že okoli 100.000, je pred dvema letoma pisalo Delo. Največja koncentracija muslimanov je v Ljubljani in okolici ter na Jesenicah.

Več iz teme

RTV SlovenijaKatoliška cerkevreligijamuslimaniRKC
ZADNJE NOVICE
13:44
Novice  |  Svet
SPORNA DEDIŠČINA

Mussolinijeva vila prodana za 1,2 milijona evrov: to je novi lastnik

Vilo bodo še naprej uporabljali za kulturne prireditve, njeno zgodovino pa želijo obravnavati kritično.
7. 4. 2026 | 13:44
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SPOMINI

Iskrena zvezda serije Prijatelji: »Ni bilo vse tako idealno.«

Lisa Kudrow je priznala, da med snemanjem kultne serije ni bilo vse tako popolno, kot je bilo videti.
7. 4. 2026 | 13:25
13:16
Novice  |  Slovenija
GRADITELJI JEZOV

Naravni inženirji: tako bobri spreminjajo pokrajino

V kinematografih trenutno predvajajo animirani film Skokci, v katerem pomembno vlogo odigrajo bobri.
7. 4. 2026 | 13:16
13:15
Novice  |  Slovenija
VREMENSKA NAPOVED

Vreme nas danes še razvaja, a prihaja preobrat

Pomlad bo v prihodnjih dneh pokazala tudi svojo bolj muhasto plat. Pred nami je občutna ohladitev.
7. 4. 2026 | 13:15
13:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA HRVAŠKEM

Pijana voznica s štirimi otroki v avtu pod kamijon, otroci niti pripeti

V bližini Bjelovarja je 41-letna voznica pod vplivom alkohola povzročila prometno nesrečo. Poleg nje so bili v avtu še štirje otroci, ki niso bili niti pripeti.
7. 4. 2026 | 13:11
13:00
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSKO SRCE

Zdravje srca pri kolesarjih: 5 ključnih dejstev, ki jih morate poznati

Z ustreznim pristopom lahko kolesarjenje ostane varno, učinkovito in dolgoročno koristno za srčno-žilni sistem, ne glede na starost.
Miroslav Cvjetičanin7. 4. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Deloindom7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Ko zdravje ne more čakati: koliko nas v resnici stane predolgo čakanje

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
