Vesna V. Godina napadla RTV Slovenija: Ob ramazanu ali bajramu ni bilo nobenih oddaj!

»Niti slučajno enaka količina programskega časa in oddaj, kot je namenjena Katoliški cerkvi in katoličanom, ni namenjena na primer islamu in muslimanskim vernikom. Ob ramazanu ali bajramu tako na TV Slovenija ni bilo nobenih oddaj z versko vsebino. Nobenega prazničnega programa. Kar je v redu. A bi moral po načelu nediskriminatornosti isti kriterij veljati tudi za katoliške praznike. Pa ne velja. Da o tem, da ateisti na TV Slovenija nimamo nobenega programskega časa, niti ne govorim.«

Tako je kolumnistka Oneplus, upokojena univerzitetna profesorica Vesna V. Godina, zaradi velikonočnega programa napadla RTV Slovenija in dodala. »TV Slovenija bi kot javna državna televizija morala, ko gre za verske vsebine, prakticirati dve ključni socialni in politični načeli: načelo ločitve cerkve od države in načelo nediskriminatornosti. V kolikor se ji zdi, da mora zaradi všečnosti, gledanosti itd. imeti oddaje z versko, predvsem katoliško vsebino, potem je pred njo strateška odločitev: ali bo postala katoliška televizija ali ne. Če da, mora prenehati biti javna državna televizija. Naj jo torej financira Katoliška cerkev. Ne pa državljani Slovenije. /.../ Bilo bi dobro, da se zaveda, da aktivni katoliki vendarle ne predstavljajo večine Slovencev. In tudi ne večine njenih gledalcev. « Celotno kolumno lahko preberete tukaj.

Več kot polovica nas je katolikov

Številke o številu katolikov sicer pravijo drugače kot domneva Godina. Od dobrega dva milijona Slovenk in Slovencev se je za katolike po državnem popisu leta 2002 izreklo 1,135.626 (57,8 %) oseb. Katoliških vernikov po cerkveni statistiki za leto 2021 pa je 1,507.477 (71,48 %). Islamska verska skupnost je druga največja v Sloveniji, a natančne številke o deležu muslimanov v Sloveniji ne obstajajo. Leta 2002 se je na popisu prebivalstva Slovenije za muslimane izreklo 47.488 oziroma 2,4 % vsega prebivalstva. Večina muslimanov je bošnjaškega rodu. V Sloveniji se, podobno kot drugod po Evropi, število muslimanov hitro povečuje, pri nas naj bi jih tudi zaradi migracij bilo že okoli 100.000, je pred dvema letoma pisalo Delo. Največja koncentracija muslimanov je v Ljubljani in okolici ter na Jesenicah.

