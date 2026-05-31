Veste, kaj se skriva za oznakami na slovenskih registrskih tablicah?

Dokončna rešitev za registrske tablice osebnih avtomobilov je vse bliže!, je 31. maja pisalo v Slovenskih novicah. V igri je bilo takrat še več različic, znano pa je bilo le, da bo nova registrska tablica od prejšnje daljša za 10 centimetrov in s tem prilagojena evropskim merilom. Podlaga bo bele barve, črke oziroma številke bodo črne, tablica pa bo obrobljena z zeleno tanko črto, smo napovedali.

Zamenjati je bilo treba približno 750.000 registrskih tablic.

Kot je povedal Igor Bitenc iz upravno-pravne službe RSNZ, še ni bilo znano, ali bo v prostoru med oznako registrskega območja (LJ, NM KP, MB, GO, KR, MS, CE) in številko ali črko grb regije/mesta (Celja, Ljubljane, Kopra, Maribora ...), ali bosta grb in slovenska zastava (ta je bila najbliže končni rešitvi, posnetek teh registrskih tablic smo prvi objavili), ali pa bo le slovenski grb. Zamenjati je bilo treba približno 750.000 registrskih tablic, postopek zamenjave naj bi trajal tri leta. »Ob tem pa zapišimo, da bodo lastniki avtomobilov lahko izbirali, kakšne registrske oznake bi želeli imeti na svojih avtih,« je sklenil Dejan Vodovnik.