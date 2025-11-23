Veste, kateri državni praznik je danes? Pirc Musarjeva in Klakočar Zupančičeva imata močno sporočilo za Slovence

Danes praznujemo državni praznik, dan Rudolfa Maistra, v spomin na 23. november 1918, ko je general Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru. Osrednja slovesnost je bila v soboto v Zagorju ob Savi, predsednica Nataša Pirc Musar pa je v poslanici ta dan označila kot dan ponosa.

Rudolf Maister (1874-1934) je s svojimi borci ob koncu prve svetovne vojne, po razpadu avstro-ogrske monarhije, dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oziroma jugoslovansko upravo. Bil je tudi pesnik, slikar in velik ljubitelj knjig.

Kot je zapisala Pirc Musar, je bil Maister velik domoljub, vizionar in vojaški strateg, ki se je zavedal pomena odločnega in neomajnega boja za narodov obstoj, kulturo in svobodo. V prelomnem zgodovinskem času za prihodnost Slovencev je z navdihujočim zgledom, vodenjem in dejanji v boju za severno mejo postavil temelje za uresničitev sanj o samostojni državi.

Maistrova sporočila in vrednote v navdih ter poduk

Ob tem je predsednica pozvala, naj nam bodo v današnjem svetu Maistrova sporočila in vrednote v navdih ter poduk, da se narodna zavest in solidarnost ne gradita le z odločnostjo in močjo, temveč tudi z znanjem, ustvarjalnostjo, kulturo, medsebojno pomočjo in razumevanjem.

»Naj nas njegov duh povezuje in opominja, da smo svobodo, mir in narodno samobitnost pridobili z dolgoletnimi prizadevanji ter z žrtvami in krvjo naših prednikov in sodobnikov. V spoštljiv spomin nanj ohranjajmo ponos, vero in odgovornost do naše skupne prihodnosti - tako kot je to počel on: pokončno, zavzeto, z zanosom in z neomajno zvestobo domovini,« je dodala Pirc Musar in pozvala, da državni praznik praznujmo z odprtim srcem - kot dan ponosa, enotnosti in hvaležnosti za vse, kar nas povezuje kot narod.

Dan Rudolfa Maistra, 23. november, je od leta 2005 slovenski državni praznik, ki pa ni dela prost dan.

Po besedah predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič pa nam dejanja generala Maistra, njegovih častnikov in vojakov ter Narodnega sveta za Štajersko kažejo, da lahko s pravo vizijo in odločnostjo, tudi posamezniki ali manjše države, ključno vplivajo na odločitve z globalnimi posledicami. Brez njegovih dejanj in podpore tistih, ki so z njim delili vizijo slovenske Štajerske in Koroške, bi bila slovenska zgodovina popolnoma drugačna, je prva dama DZ zapisala v poslanici ob prazniku.

Rudolfa Maistra je v barvni podobi ustvarila kiparka Irena Brunec - Tébi. FOTO: Primož Hieng

»Na zapuščini generala Rudolfa Maistra je nastala sodobna, demokratična in mednarodno uveljavljena Republika Slovenija. V zadnjih letih smo večkrat dokazali, da nismo samo narod, ki bi na domačem parketu ali v mednarodnih odnosih le sledil velikim. Smo narod, ki je dovolj odločen, da sam piše svojo usodo. Ob vseh pomembnih odločitvah za usodo naše države in naroda smo dokazali, da smo dostojni nasledniki zapuščine generala Rudolfa Maistra.«

Oglasil se je tudi premier Robert Golob in v poslanici ob državnem prazniku, zapisal: »Danes se poklanjamo pogumu in viziji generala Rudolfa Maistra. Moža dejanj, predanega domovini, in človeka z jasnim razumevanjem, da narod zraste takrat, ko zna in si upa zaščititi svojo prihodnost.«