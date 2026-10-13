Veste, kdo je bolj priljubljen? Janša ali Golob? Kaj pa Janković ali Stevanović? Razkrivamo podatke!

Inštitut Mediana je za Delo med 5. in 8. oktobrom izvedel raziskavo Barometer, ki meri priljubljenost politikov med Slovenci. Raziskava je pokazala zanimivo bitko med političnima poloma. Pa poglejmo.

1. bitka: Vodji vlade in opozicije: je bolj priljubljen Janša ali Golob?

Raziskava Barometer razkriva, da je zmagovalec bitke vodij koalicije in opozicije v priljubljenosti Janez Janša. Vprašani so mu dali povprečno oceno 2,52. Šef opozicije Robert Golob je ocenjen slabše, narod mu podeljuje oceno 2,44.

2. bitka: Predsednica države ali njen protikandidat na predsedniških volitvah 2022?

Nataša Pirc Musar, ki ji prihodnje leto poteče mandat, ima najvišjo oceno med vsemi politiki v raziskavi Barometer. To je 3,13. Po fiasku, ko je prejšnji mesec morala prvo mesto po priljubljenosti začasno prepustiti šefu SD-ja Matjažu Hanu, se je oktobra spet povzpela na vrh lestvice. Kaj pa njen protikandidat na zadnjih predsedniških volitvah Anže Logar? Ta je šele v drugi tretjini lestvice s povprečno oceno 2,48.

Logar in Musarjeva sta se pomerila v zadnji predsedniški bitki. Slovenija je takrat dobila prvo predsednico. FOTO: Voranc Vogel

3. bitka: najbolj priljubljeni minister Janševe vlade?

Na visokem 3. mestu najdemo novinca med slovenskimi visokimi političnimi funkcionarji: minister za notranje zadeve Franci Matoz velja za najbolj priljubljenega ministra Janševe vlade. Oceno ima 2,70. Tik za njim, z isto oceno, je finančni minister Andrej Šircelj.

Franci Matoz je najbolj priljubljen minister vlade Janeza Janše. FOTO: Matej Družnik

4. bitka: najbolj priljubljen opozicijski politik?

Čeprav se Robert Golob rad označuje za liderja slovenske opozicije, je raziskava Barometer ugotovila, da ga po priljubljenosti močno prekaša Matjaž Han. Šef SD-ja je na uglednem 2. mestu, po tem, ko je septembra veljal celo za najbolj priljubljenega v državi. Narod mu pripisuje oceno 3,10, kar je le malenkost manj kot predsednici Musarjevi. Drugouvrščena opozicijska političarka na lestvici je še ena SD-jevka: vročekrvna Primorka Meira Hot z oceno 2,53.

Matjaž Han je najbolj priljubljen opozicijski voditelj. FOTO: Matej Družnik

5. bitka: Jankovič ali Stevanović?

Čeprav oba politika nimata nič skupnega, razen imena, eden je ljubljanski župan, drug pa predsednik DZ-ja, smo ju postavili ob bok, saj sta oba neprestane tarče svojih političnih nasprotnikov in subjekta neskončnih debat: medtem ko desnica Zorana Jankovića krivi celo za slabo vreme v Ljubljani, levica ne najde lepe besede za šefa Resni.ce Zorana Stevanovića, ki je s povezovanjem z Janšo levemu polu preprečil oblikovanje vlade po zadnjih volitvah. Raziskava Barometer je oba postavila na sam rep lestvice priljubljenosti: Stevanoviću je namerila oceno 2,25, Jankoviću pa 2.16.

Zoran Janković se bo prihodnji mesec podal v novo bitko za ljubljanskega župana. FOTO: osebni arhiv

Celotna oktobrska lestvica

Infografika Delo

Kaj je še pokazal Barometer?

Medianina raziskava ugotavlja sledeče:

Najbolj priljubljena stranka ostaja SDS z 21,7-odstotno podporo. Opozicijska Svoboda ima 19,8-odstotno podporo.

Ob morebitnih volitvah bi v DZ prišli SDS, Svoboda, SD, trojček okoli NSi in Levica.

Delo vlade je kot "zelo pozitivno, pozitivno ali srednje" ocenila večina vprašanih, 51,1 %. Kot negativno jo ocenjuje 46,9 % vprašanih.

Vse podrobnosti si preberite v analizi, ki so jo pripravili kolegi na Delu.