VREMENSKA NAPOVED

Prihaja vremenski šok! Veter do 100 km/h, nizka snežna meja in hladen zrak s severa

Že popoldne se bo vreme začelo spreminjati. Možna bo tudi kakšna nevihta, meja sneženja se bo spustila na okoli 600 metrov nadmorske višine
Fotografija je simbolična. Foto: bralka Marjeta
N. Č.
 17. 3. 2026 | 11:00
 17. 3. 2026 | 11:08
2:48
A+A-

Vremenoslovci opozarjajo, da so pred nami vremenske razmere, ki zahtevajo posebno previdnost.  V noči s torka na sredo in v sredo čez dan bo burja na izpostavljenih mestih dosegala sunke tudi nad 100 kilometrov na uro, zato je jugozahod države obarvan oranžno. Tudi drugod po državi bo pihal okrepljen severozahodnik. Veter bo lahko povzročal težave v prometu in lomil veje, zato previdnost ni odveč.

Najprej še nekaj sonca, nato preobrat

Današnji dan se je začel dokaj mirno, z nekaj sonca, predvsem na zahodu države. A že popoldne se bo vreme začelo spreminjati. V notranjosti se bodo pojavile krajevne plohe, nebo bo vse bolj nemirno, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa že rahla burja. Temperature bodo  večinoma med 6 in 12 stopinjami, na Primorskem nekoliko topleje.

Ponoči padavine, meja snega nizko

Zvečer in ponoči sledi nov vremenski preobrat. Od vzhoda se bo pooblačilo, padavine bodo zajele vso državo. Meja sneženja se bo spustila na okoli 600 metrov nadmorske višine, kar pomeni, da lahko višje ležeči kraji znova pobelijo.

Veter se bo še okrepil – burja na Primorskem bo dobivala moč, tudi v notranjosti bo čutiti okrepljen severovzhodnik.

V noči s torka na sredo ter v sredo čez dan bodo sunki burje na izpostavljenih mestih presegali hitrosti 100 km/h. Tudi drugod bo pihal okrepljen severozahodnik. FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso
Sreda v znamenju vetra

V sredo zjutraj bo še precej oblačno, a padavine bodo dopoldne postopoma ponehale. Popoldne se bo začelo jasniti, a vreme še zdaleč ne bo mirno. Glavno besedo bo imel veter. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod okrepljen severovzhodnik. Temperature bodo sicer nekoliko višje kot danes, a občutek zaradi vetra precej hladnejši.

Opozorilo ostaja: sunki nad 100 km/h

Agencija za okolje opozarja, da bodo sunki burje od srede zjutraj do noči na četrtek na izpostavljenih mestih presegali 100 kilometrov na uro. V četrtek se bo vreme umirilo in razjasnilo, a jutra bodo lahko zelo hladna, ponekod tudi s slano. V petek bo na Primorskem več sonca, drugod pa več oblačnosti. Veter bo sicer oslabel, a burja še ne bo povsem popustila.

Razlog za takšno vremensko dogajanje je prihod hladnega zraka s severa. Hladna fronta se pomika nad Balkan, nad Slovenijo pa prodira višinsko jedro hladnega zraka, ki prinaša nestabilnost, padavine in veter.

 

