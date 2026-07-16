Burno nad Slovenijo! Veter na Gorenjskem razkrival strehe hiš, gasilci na terenu vso noč

Na Gorenjskem je v sredo zvečer težave povzročal močan veter. Najhuje je bilo na območju občine Gorenja vas-Poljane, kjer so gasilci prekrivali poškodovana oz. odkrita ostrešja, ponekod so morali posredovati tudi zaradi podrtih dreves.

Kot poroča center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je v občini Gorenja vas-Poljane veter odkril strehi dveh stanovanjskih hiš v naselju Poljane, deloma pa tudi strehe posameznih objektov v naseljih Hotovlja in Predmost.

V naselju Poljane je veter na cestišče podrl drevo. Podrto drevo so s ceste odstranjevali tudi v naselju Retnje v občini Tržič.

Gasilci so posredovali tudi zaradi gozdnega požara ob cesti Trebija-Stara Oselica, do katerega je najverjetneje prišlo zaradi udara strele. Gorela sta listje in podrast. Gasilci so požar pogasili in prekopali teren.