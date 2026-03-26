Veter podira drevesa, odkriva strehe: več tisoč gospodinjstev brez elektrike, za jutri šole odpovedujejo pouk

Na Gorenjskem močan veter povzroča številne težave. Kot je za STA povedal poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid, veter odkriva strehe in podira drevesa predvsem na območjih občin Žirovnica, Radovljica, Tržič in Preddvor. V žirovniški šoli v petek zaradi močnega vetra ne bo pouka, prav tako jutri odpade pouk v vseh jeseniških osnovnih šolah, vrtcih, Srednji šoli Jesenice in Gimnaziji Jesenice.

Kot so sporočili iz štaba Civilne zaščite Žirovnica, sunki vetra presegajo 90 kilometrov na uro. Gasilci iz Zabreznice in Smokuča so skupaj s poklicnimi gasilci z Jesenic že od dopoldneva na terenu, kjer odpravljajo posledice vetra, med drugim odkrite strehe, podrto opremo, poškodovane električne drogove in izpade elektrike.

Do 16. ure so na območju občine posredovali v 25 intervencijah, poškodovani sta tudi strehi Osnovne šole Žirovnica in Prešernove rojstne hiše v Vrbi. Vrtec in šola sta prekinila delo, za otroke so poskrbeli starši in redarji, v petek pa pouk, varstvo in obšolske dejavnosti odpadejo.

Zaradi preobremenjene številke 112 je Civilna zaščita Žirovnica vzpostavila posebno telefonsko številko za občane. Ob tem pristojni pozivajo k previdnosti in poudarjajo, da so vse sile zdaj usmerjene v zaščito življenj in premoženja.

Zaradi močnega vetra po državi prihaja do izpadov elektrike. Zaradi izrednih razmer je trenutno brez elektrike 2319 uporabnikov na območju okolice Ljubljane, so zapisali na spletni strani Elektra Ljubljana. Na območju Elektra Maribor je prizadetih 1371 odjemalcev, nekaj sto je brez elektrike tudi na območju Elektra Celja. Arso je za danes in petek za sever države izdal rdeče vremensko opozorilo, ker bodo po napovedih sunki severnega vetra predvsem v severni Sloveniji in tudi drugod v višjih legah lahko presegali hitrost 100 kilometrov na uro, lokalno so lahko sunki tudi okoli 140 kilometrov na uro. Številni prebivalci severnega dela Slovenije so na mobilne telefone prejeli obvestila SI-Alarm o nevarnosti zaradi vetra. Uprava RS za zaščito in reševanje jih je opozorila pred vetrolomi, padanjem dreves, odkrivanjem streh, motnjah pri oskrbi z električno energijo in vodo. Prebivalcem med drugim svetujejo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. Svetujejo jim tudi, naj spremljajo obvestila pristojnih služb, se izogibajo bližine električnih daljnovodov in površinam, poraslim z drevjem. Poskrbijo naj tudi za domače živali in ne rešujejo premoženja v primeru močnega vetra.

Težave zaradi vetra imajo tudi drugod po Gorenjskem. V Preddvoru opozarjajo na nevarnost v okolici gradu Dvor, v Vrbi pa so zaradi padanja strešnikov zaprli cesto skozi naselje. Intervencije potekajo tudi v Tržiču in Radovljici, kjer razmišljajo o zaprtju šol in vrtcev. Prebivalce pozivajo, naj ostanejo doma, dokler se razmere ne umirijo.

