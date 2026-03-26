MOČAN VETER

Veter podira drevesa, odkriva strehe: več tisoč gospodinjstev brez elektrike, za jutri šole odpovedujejo pouk

Zaradi močnega vetra po državi prihaja do izpadov elektrike
FOTO: Sanya Kushak Getty Images
STA, S. U.
 26. 3. 2026 | 17:15
Na Gorenjskem močan veter povzroča številne težave. Kot je za STA povedal poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid, veter odkriva strehe in podira drevesa predvsem na območjih občin Žirovnica, Radovljica, Tržič in Preddvor. V žirovniški šoli v petek zaradi močnega vetra ne bo pouka, prav tako jutri odpade pouk v vseh jeseniških osnovnih šolah, vrtcih, Srednji šoli Jesenice in Gimnaziji Jesenice.

Kot so sporočili iz štaba Civilne zaščite Žirovnica, sunki vetra presegajo 90 kilometrov na uro. Gasilci iz Zabreznice in Smokuča so skupaj s poklicnimi gasilci z Jesenic že od dopoldneva na terenu, kjer odpravljajo posledice vetra, med drugim odkrite strehe, podrto opremo, poškodovane električne drogove in izpade elektrike.

Do 16. ure so na območju občine posredovali v 25 intervencijah, poškodovani sta tudi strehi Osnovne šole Žirovnica in Prešernove rojstne hiše v Vrbi. Vrtec in šola sta prekinila delo, za otroke so poskrbeli starši in redarji, v petek pa pouk, varstvo in obšolske dejavnosti odpadejo.

Zaradi preobremenjene številke 112 je Civilna zaščita Žirovnica vzpostavila posebno telefonsko številko za občane. Ob tem pristojni pozivajo k previdnosti in poudarjajo, da so vse sile zdaj usmerjene v zaščito življenj in premoženja.

Zaradi močnega vetra po državi prihaja do izpadov elektrike. Zaradi izrednih razmer je trenutno brez elektrike 2319 uporabnikov na območju okolice Ljubljane, so zapisali na spletni strani Elektra Ljubljana. Na območju Elektra Maribor je prizadetih 1371 odjemalcev, nekaj sto je brez elektrike tudi na območju Elektra Celja.

Arso je za danes in petek za sever države izdal rdeče vremensko opozorilo, ker bodo po napovedih sunki severnega vetra predvsem v severni Sloveniji in tudi drugod v višjih legah lahko presegali hitrost 100 kilometrov na uro, lokalno so lahko sunki tudi okoli 140 kilometrov na uro.

Številni prebivalci severnega dela Slovenije so na mobilne telefone prejeli obvestila SI-Alarm o nevarnosti zaradi vetra. Uprava RS za zaščito in reševanje jih je opozorila pred vetrolomi, padanjem dreves, odkrivanjem streh, motnjah pri oskrbi z električno energijo in vodo. Prebivalcem med drugim svetujejo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih.

Svetujejo jim tudi, naj spremljajo obvestila pristojnih služb, se izogibajo bližine električnih daljnovodov in površinam, poraslim z drevjem. Poskrbijo naj tudi za domače živali in ne rešujejo premoženja v primeru močnega vetra.

Težave zaradi vetra imajo tudi drugod po Gorenjskem. V Preddvoru opozarjajo na nevarnost v okolici gradu Dvor, v Vrbi pa so zaradi padanja strešnikov zaprli cesto skozi naselje. Intervencije potekajo tudi v Tržiču in Radovljici, kjer razmišljajo o zaprtju šol in vrtcev. Prebivalce pozivajo, naj ostanejo doma, dokler se razmere ne umirijo.

Kako pa je na vaših koncih? Kontaktirajte nas.

Več iz teme

Gorenjskaneurjeveter
ZADNJE NOVICE
17:45
Novice  |  Svet
JEDRSKI NAPAD

Poznate pravilo 10-80-10 v primeru jedrske vojne? To so ključni dejavniki preživetja

Strokovnjaki poudarjajo, da so lahko prisebnost, razumno razmišljanje in ustrezna presoja razmer ključni dejavniki preživetja v skrajnih okoliščinah.
26. 3. 2026 | 17:45
17:22
Šport  |  Športni trači
POGOVOR

Tina Šutej kljubuje zakonom fizike in zakonom narave

Osvojila je že osmo kolajno v skoku s palico. Zlato se ji izmika, a verjame, da bo stala na najvišji stopnički.
26. 3. 2026 | 17:22
17:15
Novice  |  Slovenija
MOČAN VETER

Veter podira drevesa, odkriva strehe: več tisoč gospodinjstev brez elektrike, za jutri šole odpovedujejo pouk

Zaradi močnega vetra po državi prihaja do izpadov elektrike
26. 3. 2026 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
NAVIJAŠKA PESEM

Gremo, Prevc

Ansambel Galama, ansambel Opev in Virtuozzi so združili moči in se poklonili slovenski skakalni dinastiji.
Mojca Marot26. 3. 2026 | 17:00
16:45
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

NSi Golobu zaloputnila vrata: poglejte, kaj so zapisali na družabnem omrežju

Pred prvimi pogovori o oblikovanju koalicije NSi s košarico Golobu. Predsednik vlade: Slovenija potrebuje vlado narodne enotnosti.
26. 3. 2026 | 16:45
16:25
Bulvar  |  Domači trači
SANJSKI MOŠKI NA BLEDU

Prestižna poroka ameriškega sanjskega moškega na Bledu: Oče je imel fotografijo na steni... (VIDEO)

Njegov video vas bo ganil do solz.
26. 3. 2026 | 16:25

