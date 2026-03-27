Veter raztrgal Slovenijo, prizori kot iz katastrofičnega filma: »Dokler se razmere ne umirijo, se ne odpravljajte v gozd« (FOTO)

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) po do sedaj zbranih podatkih s terena ugotavlja, da je poškodovanost gozdov zaradi včerajšnjega in današnjega močnega vetra največja na severu in severozahodu države, na gozdnogospodarskih območjih (GGO) Bled, Kranj in Tolmin. »Le dober mesec za snegolomom se znova spopadamo z naravno ujmo, vetrolomom. Zaradi še vedno prisotnega vetra in tudi sneženja na posameznih območjih trenutno ne izvajamo terenskih ogledov, saj je delo v takšnih razmerah prenevarno. Pozivamo tudi prebivalce, da se v teh razmerah izogibajo gozdnim cestam in ne hodijo v gozd, « je ob tem povedal direktor ZGS Gregor Danev.

Po trenutni prvi, grobi oceni ZGS je poškodovanih vsaj 100.000 m³ drevja. Za predele nad 700 metrov nadmorske višine ZGS škode ne more podati, saj so tam ceste zaradi podrtih dreves in večje količine novozapadlega snega neprevozne. Končna ocena škode bo zato znana po umiritvi razmer in opravljenih terenskih pregledih v prihodnjem tednu, ko bodo teren pregledali tudi z droni in satelitskimi posnetki.

FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

Obstaja velika nevarnost nenadnega loma ali podrtja

Največ podrtega in polomljenega drevja ZGS trenutno beleži na severu države: v GGO Bled na širšem območju Lesc, Žirovnice, Jesenic (pas pod Karavankami), planoti Pokljuke in Jelovice sta zaradi podrtih dreves neprevozni; v GGO Kranj od Tržiča do Kamnika (Kovor, Veterno, Senično, Golnik, Zalog, Bašelj, Preddvor, Kokra, pod Krvavcem), na Sorici, Blegošu, Dobrči, Bistriški, Jelendolu; v GOO Tolmin na območju Idrije in Nove Gorice. V drugih predelih države je po sedaj razpoložljivih podatkih škoda manjša. Za predele, kot so Trnovski gozd, Javorniško-snežniški masiv, Pokljuka, Jelovica ter Pohorje, ZGS zaradi prej omenjenih razlogov (podrta drevesa in snežni zameti) še ne more podati ocene.

Na prizadetih območjih se podirajo predvsem posamezna drevesa in skupine – šopi dreves na gozdnih robovih in ob linijskih infrastrukturnih objektih, kot so ceste in daljnovodi. Poškodovani so predvsem smreka in listavci z oslabljenim koreninskim sistemom (veliki jesen). Kljub temu na ZGS ne izključujejo možnosti vetrolomov večjih razsežnosti oziroma sestojnih velikosti, predvsem na grebenih in planotah v legah, ki so izpostavljene severnim vetrovom (Jelovica, Pokljuka, Pohorje, Trnovski gozd in podobno). Dodatne težave bi lahko povzročila tudi večja količina novozapadlega snega.

ZGS prebivalce opozarja, naj se, dokler piha močan veter oziroma se razmere ne umirijo, ne odpravljajo v gozd. Zaradi močno poškodovanih dreves obstaja velika nevarnost nenadnega loma ali podrtja. ZGS priporoča, da ljudje počakajo, da pristojne službe odstranijo ovire s prometnic in zagotovijo varne razmere. »Sedaj je čas za varnost, sanacija poškodovanih gozdov je na vrsti kasneje,« je še dodal direktor ZGS Gregor Danev. Zavod za gozdove Slovenije bo še naprej spremljal stanje v gozdovih in o tem sproti obveščal javnost.