Veter s hitrostjo do 154 km/h! Po državi pustošijo vetrolomi, v Lescah sunek čez 100 km/h (VIDEO)

Slovenijo je v zadnjih štiriindvajsetih urah zajelo izrazito vetrovno vreme, ki je povzročilo precej nevšečnosti. Severni veter, ki se je okrepil že včeraj čez dan, je po večjem delu države povzročal precejšnje težave, saj so se na številnih območjih pojavljali vetrolomi. Meritve Agencije RS za okolje (ARSO) so potrdile izjemno moč sunkov; na nižinskih postajah je izstopalo Letališče Lesce, kjer so izmerili sunek 103 km/h, medtem ko je na višinskem Kaninu veter dosegel hitrost celo do 154 km/h.

Današnji dan bo sprva zaznamovalo oblačno vreme. Medtem ko bo na zahodu in v osrednji Sloveniji večinoma suho, se bodo drugod padavine še pojavljale, pri čemer se bo meja sneženja ponekod prehodno spustila celo do nižin. Pihal bo zmeren do močan severni veter, na Primorskem pa bo dopoldne vztrajala zmerna do močna burja. Vremenska opozorila ostajajo v veljavi do večera, saj lahko sunki severnega vetra v severni Sloveniji in višjih legah še vedno presegajo hitrost 100 km/h. Prav tako bodo dopoldne sunki burje na Primorskem dosegali okoli 100 km/h. Čez dan bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tam začela trgati, veter pa bo proti večeru nekoliko oslabel. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 3 do 10 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 13 stopinj.

Arhivska slika, vetrolom v Črni na Koroškem, 5. 11. 2018. FOTO: Tadej Regent/delo

Portal Meteoinfo navaja, da je v Novem mestu sneg zapadel do nižin. »Še bolj zimsko je v okoliških hribih, kjer je snega še bistveno več, veter pa še močneje piha,« pišejo.

V noči na soboto se bo na zahodu in v osrednjem delu države delno razjasnilo, medtem ko bo na vzhodu še več oblačnosti. Severni veter bo postopno slabel, vendar bo zjutraj pod Karavankami in na vzhodu države še vedno okrepljen. Jutro bo hladno, zlasti v alpskih dolinah, kjer se bodo temperature spustile do okoli -5 stopinj Celzija, drugod pa bodo med 1 in 5 stopinjami. Sobota bo sicer postregla z delno jasnim vremenom, več oblačnosti pa bo ostalo v vzhodni Sloveniji. Severni veter bo še nekoliko oslabel, vendar bo na severovzhodu še vedno prisoten. Dnevne temperature bodo v soboto prijetnejše in bodo dosegle od 10 do 16 stopinj Celzija, na Primorskem celo do 19 stopinj.

Podobno vetrovno bo tudi v sosednjih pokrajinah. Danes se bo zahodno in severno od nas delno razjasnilo, medtem ko bo vzhodno od Slovenije še oblačno z občasnim rahlim dežjem, v višjih predelih južno in jugovzhodno od nas pa bo snežilo. V soboto bo v Italiji in Avstriji večinoma jasno, več oblačnosti pa bo ostalo vzhodno od nas, kjer so v Gorskem kotarju in Kvarnerju še možne manjše padavine ob zmerni burji.

Obeti za začetek prihodnjega tedna kažejo na ponovno spremembo. V nedeljo bo pretežno oblačno, a suho, ob šibkem do zmernem severniku. V ponedeljek pa se bo oblačnost nadaljevala, spet bo hladneje, pojavljale pa se bodo lahko tudi manjše padavine.