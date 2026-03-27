Veter s hitrostjo do 154 km/h! Po državi pustošijo vetrolomi, v Lescah sunek čez 100 km/h (VIDEO)

Obeti za začetek prihodnjega tedna kažejo na ponovno spremembo.
Prevrnjen tovornjak na območju Vrbe. FOTO: Zaslonski Posnetek Facebook
N. P.
 27. 3. 2026 | 08:19
A+A-

Slovenijo je v zadnjih štiriindvajsetih urah zajelo izrazito vetrovno vreme, ki je povzročilo precej nevšečnosti. Severni veter, ki se je okrepil že včeraj čez dan, je po večjem delu države povzročal precejšnje težave, saj so se na številnih območjih pojavljali vetrolomi. Meritve Agencije RS za okolje (ARSO) so potrdile izjemno moč sunkov; na nižinskih postajah je izstopalo Letališče Lesce, kjer so izmerili sunek 103 km/h, medtem ko je na višinskem Kaninu veter dosegel hitrost celo do 154 km/h.

Današnji dan bo sprva zaznamovalo oblačno vreme. Medtem ko bo na zahodu in v osrednji Sloveniji večinoma suho, se bodo drugod padavine še pojavljale, pri čemer se bo meja sneženja ponekod prehodno spustila celo do nižin. Pihal bo zmeren do močan severni veter, na Primorskem pa bo dopoldne vztrajala zmerna do močna burja. Vremenska opozorila ostajajo v veljavi do večera, saj lahko sunki severnega vetra v severni Sloveniji in višjih legah še vedno presegajo hitrost 100 km/h. Prav tako bodo dopoldne sunki burje na Primorskem dosegali okoli 100 km/h. Čez dan bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tam začela trgati, veter pa bo proti večeru nekoliko oslabel. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 3 do 10 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 13 stopinj.

Arhivska slika, vetrolom v Črni na Koroškem, 5. 11. 2018. FOTO: Tadej Regent/delo
Arhivska slika, vetrolom v Črni na Koroškem, 5. 11. 2018. FOTO: Tadej Regent/delo

Portal Meteoinfo navaja, da je v Novem mestu sneg zapadel do nižin. »Še bolj zimsko je v okoliških hribih, kjer je snega še bistveno več, veter pa še močneje piha,« pišejo.

V noči na soboto se bo na zahodu in v osrednjem delu države delno razjasnilo, medtem ko bo na vzhodu še več oblačnosti. Severni veter bo postopno slabel, vendar bo zjutraj pod Karavankami in na vzhodu države še vedno okrepljen. Jutro bo hladno, zlasti v alpskih dolinah, kjer se bodo temperature spustile do okoli -5 stopinj Celzija, drugod pa bodo med 1 in 5 stopinjami. Sobota bo sicer postregla z delno jasnim vremenom, več oblačnosti pa bo ostalo v vzhodni Sloveniji. Severni veter bo še nekoliko oslabel, vendar bo na severovzhodu še vedno prisoten. Dnevne temperature bodo v soboto prijetnejše in bodo dosegle od 10 do 16 stopinj Celzija, na Primorskem celo do 19 stopinj.

Podobno vetrovno bo tudi v sosednjih pokrajinah. Danes se bo zahodno in severno od nas delno razjasnilo, medtem ko bo vzhodno od Slovenije še oblačno z občasnim rahlim dežjem, v višjih predelih južno in jugovzhodno od nas pa bo snežilo. V soboto bo v Italiji in Avstriji večinoma jasno, več oblačnosti pa bo ostalo vzhodno od nas, kjer so v Gorskem kotarju in Kvarnerju še možne manjše padavine ob zmerni burji.

Obeti za začetek prihodnjega tedna kažejo na ponovno spremembo. V nedeljo bo pretežno oblačno, a suho, ob šibkem do zmernem severniku. V ponedeljek pa se bo oblačnost nadaljevala, spet bo hladneje, pojavljale pa se bodo lahko tudi manjše padavine.

ZADNJE NOVICE
08:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Nujno! Svojci pogrešajo Zorico (50), nazadnje so jo videli včeraj v Ljubljani

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.
27. 3. 2026 | 08:17
08:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODPELJALI SO GA V KLINIČNI CENTER

Groza na Komenskem Krasu: moškega v roko ugriznil modras

Potrebna je bila intervencija helikopterske nujne medicinske pomoči.
27. 3. 2026 | 08:05
08:00
Novice  |  Slovenija
OBČINA OSTAJA UGANKA

Novi slovenski milijonar že pobasal 8,5 milijona evra: katera občina se je omastila z davkom?

Na Ptuju so prodali srečni listek, a občina, ki je iz naslova davka na dobitek prejela zajetnih 1,5 milijona evrov, ostaja neznanka.
Nina Čakarić27. 3. 2026 | 08:00
07:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
PO TRAGEDIJI

Hrvati so nam predali Borislava, ki je s strelom usmrtil svaka

Borislav Bojanić je osumljen za januarski uboj v Beli krajini.
27. 3. 2026 | 07:42
07:42
Novice  |  Svet
TRESENJE TAL

Nočni potres prestrašil prebivalce prestolnice: »Prebudila sem se in stekla iz postelje«

Ne le neurje, Zagrebčane šokiralo še tresenje tal.
27. 3. 2026 | 07:42
07:13
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Umrla je najstarejša Slovenka Marija Žekš (FOTO)

Prekmurka Marija Žekš je živela neverjetnih 109 let in 225 dni. Leta 1999 je ovdovela, od 2011. je bil njen dom DSO Ljutomer.
Oste Bakal27. 3. 2026 | 07:13

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Zakaj je prav zdaj pametno razmišljati o zanesljivem ogrevanju

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
