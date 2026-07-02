Veter v sredo lomil drevesa na Obali, v Žalcu odkrivalo strehe (FOTO)

Sredin prehod izrazite hladne fronte je prebivalcem marsikaterih koncev Slovenije pošteno zagrenil dan. Čeprav smo po neznosni vročini končno dočakali osvežitev in lažje zadihali, je prelom vremena pospremilo silovito nevihtno dogajanje s točo, močnimi nalivi in rušilnim vetrom.

Vremenska ujma je popoldne najprej udarila na severozahodu in zahodu države, kjer sta se nad Tolminom in Mojstrano razvili nevarni nevihtni celici. Kmalu zatem so o klestenju toče poročali iz širše okolice Idrije in Ajdovščine, burno pa je bilo tudi na območju Postojne, Borovnice in med Kozino ter Podgradom.

Toča je uničevala tudi trud pridnih rok na vrtovih. Ena izmed prizadetih občank je na družbenem omrežju Facebook delila svojo žalost ob pogledu na opustošenje: »Včerajšnja popoldanska nevihta s točo mi je v nekaj minutah vzela mesece dela, veselja in pričakovanj. ... Srce boli. Ne zaradi zelenjave, ampak zaradi vsega truda, ki ga je odneslo v nekaj minutah.«

Zračni kaos se je nato preselil nad Savinjsko regijo. Podrta drevesa so ovirala promet na cestah, v Žalcu pa so morale interventne službe nujno posredovati in prekriti objekt, ki mu je veter odtrgal streho. Prava drama se je odvijala v Rimskih Toplicah, kjer so podivjani sunki vetra električni drog podrli naravnost na stanovanjsko hišo, zato so morali gasilci zavarovati območje in pomagati dežurni ekipi elektropodjetja pri nujni sanaciji.

Drevo zgrmelo na avtomobil

Ko se je drugod po državi ozračje že umirilo, so večerni udar doživeli na Primorskem. Pozno zvečer je obmorska mesta zajel močan veter, ki je lomil veje in rušil drevje. V Portorožu je deblo padlo čez vozišče in močno poškodovalo parkirano vozilo. Grmovje in veje so padali tudi na koprske ulice, kjer so gasilci s ceste in dovozov hiteli odstranjevati nevarne ovire, ki so ogrožale mimoidoče in stanovalce večstanovanjskih objektov.

Takšen vikend nas čaka

Po divji noči se razmere danes vendarle stabilizirajo. Jutranja oblačnost se bo čez dan umaknila soncu, pihal pa bo osvežujoč severovzhodnik, medtem ko bo na Primorskem pihala šibka burja. Temperature bodo končno spet prijetno poletne in ne več ekstremne, saj se bodo gibale med 23 in 28 stopinjami Celzija, na Goriškem in ob morju pa okoli tridesetice.

V petek nas čaka pretežno jasno vreme, popoldne v notranjosti države sicer lahko preseneti kakšna kratkotrajna ploha, a razlogov za skrb ni. Prvi julijski konec tedna bo namreč v znamenju sonca in popolnih poletnih temperatur, kot nalašč za izlet ali skok v vodo.