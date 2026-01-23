Veterinarji zasolili cene cepljenja, rejci ogorčeni

Bolezen modrikastega jezika (BTV) je lani močno udarila po Sloveniji. Gre za virusno bolezen prežvekovalcev, predvsem ovc, lahko pa zbolijo tudi govedo, koze in divji prežvekovalci. BTV je zdesetkal vrste slovenske drobnice, predvsem pa prizadel kmetovalce. Država je ukrepala, kmetijsko ministrstvo je zapovedalo obvezno cepljenje. »Cepivo bo krila država, stroške cepljenja pa bo kril vsak rejec sam. Pri vsem skupaj zbode dejstvo, da stroške cepljenja plača rejec. Določene veterinarske postaje so namreč že začele pošiljati cenike in pozive k cepljenju, nekatere so tudi že pričele cepiti. Država je določila, da bo cepljenje potekalo pri drobnici v enkratnem odmerku, pri kozah in govedu pa v dveh odmerkih v tritedenskem razmiku,« se s postopkom, predvsem pa s stroškom ne strinja Primož Gracar, ki ima v Gabrovki pri Litiji družinsko kmetijo, na kateri se ukvarja z rejo ovac mesnega tipa, 40 plemenskih ovc premore.

Zveza naredila premalo

»Vendarle smo upali, da do tega ne bo prišlo. Veterinarji pa so izkoristili priložnost hitrega zaslužka, in ker jim je država dala proste roke pri določanju cen, so jih mastno zasolili. Strošek bo vseboval prihod veterinarja na gospodarstvo v višini 25 evrov, cepljenje pa bo stalo od štiri do sedem evrov na žival, odvisno tudi od števila živali na obratu. Rejec, ki ima 300 ovac, bo storitev plačal po najnižji ceni, ki je trenutno znana, strošek cepljenja bo 1225 evrov. Tristo ovac je po mojih izračunih mogoče pocepiti prej kot v šestih urah. V tem primeru je urna postavka veterinarja 200 evrov na uro, in to samo za cepljenje. Rejec mora seveda žival uloviti in jo pridržati, da lahko veterinar nemoteno cepi, takšna je zahteva veterinarjev. To je vsekakor previsoka cena za takšno storitev in bi morala država poseči po regulaciji oziroma določitvi cene te storitve,« je v imenu rejcev še povedal Primož Gracar, razočaran tudi nad Zvezo društev rejcev drobnice, ki ji predseduje Roman Savšek. »Po mojem mnenju in tudi mnenju mnogih rejcev je zveza pogrnila na celi črti,« je jasen Gracar.

200 EVROV je urna postavka veterinarja.

»Pri prejšnjih cepljenjih proti modrikastemu jeziku, bilo je prav tako obvezno, je strošek v celoti pokrila država, da, tudi cepljenje ... Potem pa smo pri živalih po cepljenju zaznavali neplodnost, pogine, abortuse. Posledično je šlo za velik finančni izpad, država pa ni hotela priznati, da je to od cepiva, preprosto ni prevzela odgovornosti. Kaj če se to pojavi tudi zdaj? Kdo bo kril škodo? V zadnjih dneh smo rejci ugotovili, da je v cepivu tudi sestavina tiomersal (konzervans na osnovi živega srebra),« Gracar opozarja tudi na morebitne posledice cepljenja. Ob bojkotu cepljenja rejcu grozi globa med 100 in 400 evri na žival.

Tristo ovac je mogoče pocepiti prej kot v šestih urah.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pojasnila: »Država je spomladi 2025 nabavila cepivo proti serotipu 4. Interes za cepljenje je pokazalo tedaj le majhno število rejcev. Glede na velike izgube zlasti pri ovcah zaradi izbruha BTV serotipa 8 lani poleti pa se je izkazalo, da je cepljenje najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje širjenja te bolezni, lajšanje simptomov, blaženje posledic bolezni ter zaščito sektorja drobnice in govedoreje. V primeru prostovoljnega cepljenja obstaja bojazen, da bi k cepljenju pristopilo le majhno število rejcev, ob ponovnem izbruhu bolezni pa bi spet lahko prišlo do velikih izgub. Obvezno cepljenje so zahtevale in podprle tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije ter Zveza društev rejcev drobnice. Cepljenje je najbolj učinkovit ukrep za preprečitev pojava bolezni.«

Država ne sofinancira vseh stroškov cepljenja, saj naj bi bila tudi v drugih državah EU praksa, da država krije cepivo oziroma del stroškov, rejci pa sodelujejo pri izvedbi. Na zalogi je zdaj več kot dva milijona odmerkov cepiva, država je za nabavo namenila dva milijona evrov. Država je rejcem ovac, ki so imeli v letu 2025 škodo zaradi pogina, zagotovila 1,3 milijona evrov pomoči. Izdanih je bilo 1172 informativnih odločb upravičencem pomoči. Januarja 2026 bo agencija odločila še o finančni pomoči zaradi pogina samcev (ovnov).

Otečen smrček je znak za bolezen modrikastega jezika. FOTO: Kgzs

Pri Primožu Gracarju imajo 40 plemenskih ovc. FOTO: Osebni arhiv