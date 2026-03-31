Vetrolom je zdesetkal gozdove, v teh delih Slovenije je škode največ

Po trenutni prvi in grobi oceni Zavoda za gozdove (ZGS) je poškodovanih najmanj 100.000 kubičnih metrov drevja. Ti podatki sicer še niso popolni, saj za predele, ki so nad 700 metri nadmorske višine, ocene škode ni, ker so ceste tam zaradi podrtih dreves in večje količine novozapadlega snega neprevozne. Končna ocena škode bo, kot pravijo na ZGS, ko bodo teren pregledali tudi z droni in satelitskimi posnetki. Po do zdaj dostopnih podatkih je največ podrtega in polomljenega drevja na severu države: v GGO Bled na širšem območju Lesc, Žirovnice, Jesenic (pas pod Karavankami), planoti Pokljuke in Jelovice sta zaradi podrtih dreves neprevozni. V GGO Kranj je veter drevesa podiral od Tržiča do Kamnika (Kovor, Veterno, Senično, Golnik, Zalog, Bašelj, Preddvor, Kokra, pod Krvavcem), na Sorici, Blegošu, Dobrči, Bistriškem, Jelendolu. Veter je podiral drevesa v GGO Tolmin na območju Idrije in Nove Gorice.

100.000 m³ je poškodovanega drevja.

V drugih predelih države je škoda manjša. Za predele, kot so Trnovski gozd, Javorniško-snežniški masiv, Pokljuka, Jelovica ter Pohorje, ZGS zaradi prej omenjenih razlogov (podrta drevesa in snežni zameti) še ne more podati končne ocene. Na prizadetih območjih se podirajo predvsem posamezna drevesa in skupine – šopi dreves na gozdnih robovih in ob linijskih infrastrukturnih objektih, kot so ceste in daljnovodi. Poškodovani so predvsem smreka, ki ima plitvejši koreninski sistem, ter listavci z oslabljenim koreninskim sistemom, na primer, veliki jesen. Na ZGS opozarjajo, da ne izključujejo možnosti vetrolomov večjih razsežnosti oziroma sestojnih velikosti predvsem na grebenih in planotah v legah, ki so izpostavljene severnim vetrovom, kot so Jelovica, Pokljuka, Pohorje, Trnovski gozd ... Gozdarji prebivalce opozarjajo, naj se, dokler piha močan veter oziroma se razmere ne umirijo, ne odpravljajo v gozd. Zaradi močno poškodovanih dreves obstaja velika nevarnost nenadnega loma ali podrtja. ZGS priporoča, da ljudje počakajo, da pristojne službe odstranijo ovire s prometnic in zagotovijo varne razmere. »Zdaj je čas za varnost, sanacija poškodovanih gozdov je na vrsti kasneje,« še pravi direktor ZGS Gregor Danev.