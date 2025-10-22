  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POBUDA ZAVAROVALNICE TRIGLAV

Vid Zebra nas bo obveščal in ozaveščal

Pobuda Zavarovalnice Triglav, da bi se vsi udeleženci v prometu res videli; ozaveščanje z umetno inteligenco, tudi na podlagi podatkov iz prometnih sistemov
Zavarovalnica Triglav predstavlja nov način komunikacije, ki bo udeležence v prometu, predvsem mlajše, prek različnih medijev opozarjal na prometne izzive. FOTO: Gašper Boncelj
Zavarovalnica Triglav predstavlja nov način komunikacije, ki bo udeležence v prometu, predvsem mlajše, prek različnih medijev opozarjal na prometne izzive. FOTO: Gašper Boncelj
Gašper Boncelj
 22. 10. 2025 | 05:20
2:56
A+A-

Pri Zavarovalnici Triglav so pripravili pobudo, katere cilj je, da bi se vsi udeleženci v prometu med seboj res videli. Tu ni mišljena vidnost kot taka, ampak dojemanje in razumevanje, da smo vsi del prometa in da bomo videli drug drugega.

Pri tem si bodo pomagali tudi z umetno inteligenco.

Aktivna signalizacija

Kot pravi Ana Cergolj Kebler, vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav, so v občinah določili 213 nevarnih točk, kjer se vozniki, pešci, kolesarji, skiroisti srečujejo na nevaren način. Devetdeset jih je opremljenih s sistemom aktivne signalizacije COPS (angl. collision preventing safety system), ki v realnem času s svetlobnim znakom opozarja, da se približujejo nevarnemu odseku, in tam je v zadnjih treh letih 80 odstotkov manj prometnih nesreč. Je pa v Sloveniji na tisoče točk, kjer se dogajajo nevarna srečanja, vseh ni mogoče tako opremiti. Kot dodaja Cergolj Keblerjeva, zato potrebujemo drugo rešitev.

Vid Zebra je plod umetne inteligence; vse, kar bo govoril, pa temelji na realnih podatkih, ki so jih ustvarjali vozniki. FOTO: Zavarovalnica Triglav
Vid Zebra je plod umetne inteligence; vse, kar bo govoril, pa temelji na realnih podatkih, ki so jih ustvarjali vozniki. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Tu zelo prav pride druga funkcionalnost omenjenih signalizacijskih sistemov, namreč da umetna inteligenca spremlja vedenje voznikov in ga analizira. Ti podatki veliko povedo, na primer, da na nekem kritičnem mestu vozniki v 27 odstotkih primerov pri vožnji čez prehod za pešce ne upočasnijo, ampak vozijo precej hitreje, kot je dovoljeno. Nato je te podatke treba kombinirati s podatki uporabnikov, vozniki e-skirojev in kolesarji, na primer, nekateri se najbolj bojijo, da jih bo kdo spregledal, drugi se bojijo prav e-skirojev.

Leta in leta smo se ukvarjali s tem, da se ne vidimo ponoči, v resnici se ne vidimo tudi na sončen dan.

Digitalni poročevalec

»Leta in leta smo se ukvarjali s tem, da se ne vidimo ponoči, v resnici se ne vidimo tudi na sončen dan. Nova rešitev, ki naj udejanji željo, da bomo res videli drug drugega, je zebra Vid, nekakšen prevajalec v živi jezik, da se bomo na te podatke spomnili vselej, ko se bomo peljali skozi kako križišče,« razlaga Ana Cergolj Kebler.

Vid Zebra je plod umetne inteligence; vse, kar bo govoril, pa temelji na realnih podatkih, ki so jih ustvarjali vozniki. Različne prometne izzive, podkrepljene z realnimi podatki s terena, bo sproti komentiral in komuniciral tudi na družbenih omrežjih, in sicer TikToku in Instagramu ter na spletni strani Dejmo se videt. Pojavljal se bo tudi v radijskem programu Val 202 kot komentator prometa, pa na obcestnih plakatih (Tam-Tam), svetlobnih panojih po mestu ..., tako da bo dosegel tudi starejše udeležence v prometu.

Vid Zebra bo komuniciral prek TikToka in Instagrama ter spletne strani Dejmo se videt, pojavljal pa se bo tudi na Valu 202, obcestnih plakatih in svetlobnih panojih.

Več iz teme

Zavarovalnica Triglavumetna inteligencaprometvarnost v prometu
ZADNJE NOVICE
06:50
Premium
Novice  |  Slovenija
VABILO NA RODITELJSKI SESTANEK

Šolsko vabilo v albanščini povzročilo veliko razburjenja

Na roditeljski sestanek starše vabili tudi v albanskem jeziku. Na šoli pojasnjujejo, da zato, ker je veliko otrok priseljencev.
Mojca Marot22. 10. 2025 | 06:50
06:45
Premium
Lifestyle  |  Stil
MAJA PLAZ, PREDSEDNICA DRUŠTVA SOS TELEFON

Za nasilje ni opravičila

Nasilje nad ženskami se ne dogaja nekje daleč, v »problematičnih« družinah, ampak v vseh družbenih slojih. Vseprisotno je, pogosto neprepoznano in še vedno obdano z molkom. V Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja vsak dan sprejemajo klice žensk, ki živijo v strahu, ponižanju in pod nadzorom.
22. 10. 2025 | 06:45
06:30
Šport  |  Tekme
KLASIKA NA BERNABEUU

V ligi prvakov derbi Real Madrida in Juventusa

Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić.
Peter Zalokar22. 10. 2025 | 06:30
06:10
Novice  |  Svet
ČAKAJO JO ŠTEVILNI IZZIVI

Japonska železna lady je metalska bobnarka

Premierko, ki se zgleduje po Margaret Thatcher, čakajo številni izzivi.
22. 10. 2025 | 06:10
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Nicole Kidman: osvoboditev in preobrazba (Suzy)

Eterična, mila, nežna, krhka, nezemeljska avra, ki jo obdaja, je povezana z Neptunom, planetom intuicije, umetnosti, navdiha in karizme, ki je položen v prvo hišo.
Mateja Blažič22. 10. 2025 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi: zima bo življenjska prelomnica za tri astrološka znamenja

Obeta se jim menjava službe, dolgo pričakovani pogovor ali selitev.
22. 10. 2025 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Kaj pa, če imam premalo kosti?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Obresti padajo: kaj to pomeni za vaše prihranke?

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Varno na poti do športnih ciljev

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

»Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 15:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je “brez sladkorja” res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Organizirane kriminalne združbe že napadajo mala in srednja podjetja

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki