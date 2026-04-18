  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAPIS NA FACEBOOKU

Vidna članica Resnice Stevanoviću: »Obljubil si, da ne boš prodal glasu za položaj, ampak za vsebino«

Sabina Senčar je zapis namenila Zoranu Stevanoviću in Janezu Janši. Prosi ju, da predlagata popravek zakona o nalezljivih boleznih.
Sabina Senčar je pred časom kandidirala za predsednico države. FOTO: Jože Suhadolnik
STA, M. J.
 18. 4. 2026 | 20:22
3:09
A+A-

Vidna članica Resnice Sabina Senčar je na predsednika stranke Zorana Stevanovića in prvaka SDS Janeza Janšo naslovila zapis na Facebooku. Navedla je, da sta začrtala pot, po kateri bo vlada nadaljevala v naslednjem mandatu. 

Kot je zapisala Senčar, sicer ginekologinja, ki je leta 2022 s podporo takrat še zunajparlamentarne stranke Resnica kandidirala za predsednico države, je zapisala, da veliki politiki in vodje niso brez napak, največji med njimi pa svoje napake znajo priznati in jih popraviti. »Upam, da vama bo uspelo oboje, popeljati državljane v boljšo prihodnost in se hkrati držati predvolilnih obljub,« je navedla. Stevanovića je opozorila, da njegovi volivci niso neumni in jih ni za podcenjevati. »Dati podporo bodočemu mandatarju in ne iti v vladno koalicijo je vsebinsko enako. Obljubil si, da ne boš prodal glasu za položaj, ampak za vsebino,« je bila jasna.

Stranka Resnica je po njenih besedah zares zrasla na nasprotovanju ukrepom, ki jih je takrat (v času epidemije covida-19) narekoval predsednik vlade Janez Janša. »Razumem in strinjam se, da se prihodnosti ne gradi na starih zamerah, revanšizmu in kaznovanju. Pravi vodja bo razumel, da moramo tudi mi ponuditi našim volivcem in podpornikom nekaj več, kot je položaj predsednika državnega zbora. Stranka Resnica ni Zoran Stevanović, ampak gibanje, ki je zraslo z njim in na naših skupnih vrednotah,« je poudarila.

Novi predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović. FOTO: Blaž Samec
Ponudila predlog

Tako Stevanoviću kot Janši je ponudila predlog, ki bi po njenem lahko bil prvi korak k poštenemu sodelovanju. »Prosim vaju, da predlagata popravek zakona o nalezljivih boleznih, v katerega sedaj niso vnešene varovalke. Zakon je bil k sreči sprejet pod prejšnjo vlado gospoda Roberta Goloba, zato bi bil popravek za oba vaju sprejemljiva poteza,« je zapisala. »Za tebe, Zoran, bi to pomenilo, da se nisi boril le za položaj, ampak za vsebino, ki si jo obljubil svojim volivcem. Za gospoda Janeza Janšo pa ne bi bilo težko obljubiti izboljšanja napak prejšnje vlade. To bi bila poteza, ki bi za oba pomenila več kot samo ponovno deljenje položajev in morda celo roka sprave za obe strani,« je navedla Senčar. »Nov list lahko odpremo le tako, da so odnosi med strankami transparentno grajenje mostov, ne zidov. Priznavanje svojih spodrsljajev in popravljanje napačnih odločitev pa bi v ljudi vlilo veliko več zaupanja. Gradimo torej mostove, ki bodo imeli večjo nosilnost, ki bodo zmogli premostiti težje tovore. Brv čez potoček zna vreči vsak, velike gradnje pa potrebujejo veliko dobrih strokovnjakov,« je še zapisala in izrazila upanje, da imata tako Stevanović kot Janša iskren namen izboljšati življenje ljudi, s katerimi si delita domovino.

Več iz teme

Sabina SenčarZoran StevanovićJanez JanšaResni.caSDSpolitika
ZADNJE NOVICE
20:22
Novice  |  Slovenija
ZAPIS NA FACEBOOKU

Vidna članica Resnice Stevanoviću: »Obljubil si, da ne boš prodal glasu za položaj, ampak za vsebino«

Sabina Senčar je zapis namenila Zoranu Stevanoviću in Janezu Janši. Prosi ju, da predlagata popravek zakona o nalezljivih boleznih.
18. 4. 2026 | 20:22
19:48
Bulvar  |  Domači trači
V DOMAČI KUHINJI

Šok v kuhinji, Tjaša Kokalj Jerala se je zgrudila od strahu – razlog vas bo nasmejal (FOTO)

Včasih je dovolj že to, da nekdo stoji za tabo.
18. 4. 2026 | 19:48
19:22
Novice  |  Slovenija
PREPRIČAJTE SE

Pozor, vozniki! Ali vaša vinjeta še velja? Razkrivamo preprost način, kako to preveriti

Preverite svoje vinjete, da vas spomladanska pot ne udari po žepu.
18. 4. 2026 | 19:22
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
KRONA

Lepa ženska je predvsem srčna

Projekt Miss Slovenije že dolgo ni le lepotni izbor, kar dokazujejo tako lastnica licence kot dekleta, ki se prijavijo na tekmovanje: stereotipe rušijo z dobro vsebino. Zgodba povezuje in navdihuje slovenske pokrajine, podjetja in mlade ženske.
Petra Kalan18. 4. 2026 | 19:00
19:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGIČNO

Slovenske ceste vzele še eno življenje, oseba je preminila na kraju nesreče

Popoldne sta se zgodili še dve drugi prometni nesreči s telesnimi poškodbami.
18. 4. 2026 | 19:00
18:37
Bulvar  |  Tuji trači
ODŠLA PREZGODAJ

Tragično slovo priljubljene igralke: zvezdnico našli mrtvo v bazenu

Hčerki sta v čustveni izjavi zapisali, da Francija sicer žaluje za veliko umetnico, a da sta sami v prvi vrsti izgubili ljubljeno mater.
18. 4. 2026 | 18:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki