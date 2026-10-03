Vidna članica SD zapustila to stranko in prestopila v novo k Ropu in Klakočar Zupančič

Mojca Šetinc Pašek je zamenjala politično okolje. Kot poroča Info360, je na programskem kongresu stranke Ljubljana smo vsi odmevala njena odločitev, da izstopa iz SD in se pridružuje novi stranki Antona Ropa in Urške Klakočar Zupančič. Stranka Ljubljana smo vsi je bila ustanovljena 23. septembra, na novembrskih lokalnih volitvah pa bo Rop kandidiral za župana Ljubljane, Klakočar Zupančič pa bo nosilka liste za mestni svet. Po lokalnih volitvah želi stranka delovati tudi na državni ravni, takrat naj bi se tudi preimenovala.

Šetinc Pašek: Ostajam socialdemokratka

Šetinc Pašek je za Info360 pojasnila, da se kljub izstopu iz SD po svojih vrednotah še vedno šteje za socialdemokratko. Kot razlog za podporo Ropu je navedla njegovo strokovno znanje in vodstvene izkušnje, ob tem pa poudarila, da članstvo v SD po njenem ni pogoj za zagovarjanje socialdemokratskih vrednot.

Bila je kritična tudi do dela sedanje ljubljanske oblasti in dejala, da socialdemokratska politika zanjo ne pomeni »pometanja škandalov in afer s prizvoki korupcije pod preprogo« ter »uvažanja Vučićevega političnega modela v Slovenijo«. Gre za njeno politično oceno, ki jo je podala ob prestopu.

K novi stranki tudi Miha Lobnik

Na kongresu se je stranki pridružil tudi Miha Lobnik, ki se oktobra poslavlja s položaja zagovornika načela enakosti. Zanj je to po poročanju medijev prva politična stranka. Anton Rop je na kongresu predstavil program za lokalne volitve in poudaril, da »Ljubljana ni last župana, mestne uprave, politične stranke ali interesne skupine«. Med prednostnimi področji nove stranke so dostopna stanovanja, javni promet, prostorski razvoj, zdravstvo, kakovost zraka ter preglednejše upravljanje mesta.

Rop je bil v nastopu kritičen do aktualnega ljubljanskega župana Zorana Jankovića in njegovega načina vodenja mesta, vendar gre pri teh navedbah za politična stališča nove stranke v predvolilnem času.

SD v zadnjem obdobju zapustilo več znanih imen

Izstop Šetinc Pašek ni osamljen primer. SD je avgusta zapustil Franc Trček, junija nekdanja evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš, pred tem pa tudi Anja Kopač Mrak, Jan Škoberne in nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Šetinc Pašek je bila sicer pred tem poslanka Gibanja Svoboda, pozneje pa se je pridružila SD. Zdaj bo svojo politično pot nadaljevala v stranki Ljubljana smo vsi, ki se na lokalnih volitvah podaja v boj za ljubljansko mestno hišo.