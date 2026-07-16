Vikend prinaša spremembo: najprej vročina, nato grozijo močnejša neurja, možen je tudi ta pojav

Slovenija se te dni sooča z visokimi temperaturami in veliko požarno ogroženostjo, a vremenska napoved za konec tedna že dviguje nemalo skrbi. Če se trenutni izračuni uresničijo, nas v prihodnjih dneh čakajo izrazitejša krajevna neurja.

Vremenoslovec Robert Sitar s portala Ciklon.si opozarja na sinoptično situacijo, ki se nakazuje za konec tedna in bi lahko prinesla razvoj silovitejših neurij. V bližini naših krajev bo namreč višinska dolina s hladnejšim zrakom, ozračje nad Slovenijo pa bo precej nestabilno. Kot poudarja Sitar, bo nad nami predvidoma potekal stržen močnejšega višinskega zračnega toka (tako imenovani »jet stream«). »Takšna sinoptična postavitev je v preteklosti že večkrat ustvarila ugodne pogoje za razvoj organiziranih neviht, supercelic in krajevnih neurij,« je Sitar zapisal za omenjeni portal.

Čeprav trenutni meteorološki izračuni kažejo na možnost podobnega razvoja vremena, Sitar dodaja, da je do konca tedna še nekaj časa, zato se bodo podrobnosti glede točnega časa, lokacij in same intenzitete neviht še spreminjale.

Najprej živo srebro do 35 stopinj, nato popoldanske nevihte

Agencija RS za okolje (Arso) za danes popoldne napoveduje delno razjasnitev, temperature pa se bodo povzpele od 28 do 32, na Primorskem do 34 °C. Popoldne sicer tu in tam še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, ki lahko ponoči preseneti predvsem na severozahodu države.

OPOZORILO PRED POŽARI Ne pozabite, da je trenutno povsod po državi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter. Temperature bodo poskočile na vročih 30 do 35 °C. Vendar pa se popoldne in zvečer predvsem v severni polovici Slovenije obetajo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč.

Podobno bo pri sosedih: v sosednjih pokrajinah Italije in v Alpah se bodo popoldne začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nato pomikale proti vzhodu.

Kakšen bo vikend?

V soboto nas čaka sprememba. Nebo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, ozračje pa se bo ohladilo.

Nedelja bo deloma sončna, a popoldne bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte.