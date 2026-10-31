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PODNEBNE SPREMEMBE

Zaradi El Niña naj bi umrlo 857.000 ljudi, kaj to pomeni za Slovenijo? (VIDEO in FOTO)

Raziskovalci opozarjajo na smrtonosne posledice skrajne vročine. Največ dodatnih smrti napovedujejo v državah svetovnega juga, posledice podnebnega pojava pa bi lahko občutili tudi drugod po svetu.
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
A. G.
 31. 10. 2026 | 15:42
5:28
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Interaktivni zemljevid raziskovalcev organizacije Climate Impact Lab prikazuje, v katerih državah bi lahko zaradi vročine, povezane z El Niñom, umrlo največ ljudi. Po najnovejših ocenah bi lahko ta vremenski pojav prispeval k približno 857.000 dodatnim smrtim po svetu, od tega približno 373.000 v prihodnjih šestih mesecih, do marca 2027. Gre za modelne ocene dodatnih smrti zaradi vročine v primerjavi s pričakovano umrljivostjo v običajnih temperaturnih razmerah, ne za že potrjeno število žrtev. Raziskovalci so jih uporabili pri pripravi interaktivnega zemljevida, ki prikazuje najbolj ogrožena območja po posameznih državah in njihovih pokrajinah.

Po ocenah raziskovalcev naj bi največ dodatnih smrti zaradi vročine zabeležili v Nigeriji, Indiji, Indoneziji, Braziliji in Sudanu. Med najbolj ogroženimi so predvsem območja, kjer se prebivalstvo že sicer sooča z visokimi temperaturami, možnosti za hlajenje prostorov in dostop do zdravstvene oskrbe pa so lahko omejene.

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

V Nigeriji bi lahko bilo v šestmesečnem obdobju do marca 2027 približno 56.000 dodatnih smrti, v Indiji okoli 55.000, v Indoneziji pa približno 29.000. Za Brazilijo raziskovalci napovedujejo okoli 19.000 smrti zaradi vročine v istem obdobju. Indija naj bi bila posebej izpostavljena marca, ko bi lahko vročina povzročila še posebno hude posledice. Nevarnost pa ni omejena na države svetovnega juga. Zemljevid med bolj ogroženimi območji v ZDA izpostavlja tudi Kalifornijo in Severno Karolino, na Kitajskem pa predvsem južni del države. 

Michael Greenstone, soustanovitelj organizacije Climate Impact Lab, je poudaril, da lahko napovedovanje posledic skrajne vročine omogoči pravočasnejše ukrepanje. »Če lahko predvidimo smrtonosne posledice skrajne vročine, lahko prepoznamo območja, na katerih so ljudje najbolj ogroženi, in odločevalcem omogočimo ukrepanje, še preden pride do smrtnih žrtev,« je pojasnil. Tamma Carleton, vodja raziskav pri organizaciji, je opozorila, da podatki kažejo, kje so ukrepi najbolj nujni. Pri pripravah na El Niño je poleg zaščite pred vročino pomembno upoštevati tudi nevarnosti za prehransko varnost.

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

Kaj El Niño pomeni za Slovenijo?

Napoved o 857.000 dodatnih smrtih ne pomeni, da bi lahko podobne posledice pričakovali tudi v Sloveniji. Najbolj izpostavljene države so predvsem območja, kjer so temperature že zelo visoke, prebivalstvo pa je zaradi življenjskih razmer in omejenih možnosti prilagajanja bolj ranljivo. Kljub temu El Niño ni pojav, ki bi zadeval samo oddaljene dele sveta. Gre za naravno podnebno nihanje, povezano z nadpovprečno toplim površinskim slojem vode v osrednjem in vzhodnem tropskem delu Tihega oceana. Spremembe temperature oceana vplivajo na kroženje ozračja ter lahko spreminjajo vzorce padavin in temperature v različnih delih sveta.

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da se El Niño krepi in lahko pomembno vpliva na vremenske vzorce ter poveča tveganje za skrajno vročino, suše in poplave. Vendar so posledice odvisne od območja, nanje pa vplivajo tudi drugi podnebni dejavniki. Vpliv El Niña na evropsko vreme je manj neposreden kot v nekaterih tropskih območjih. Sam po sebi zato ne omogoča zanesljive napovedi, ali bo Slovenija doživela bolj vroče poletje, dolgotrajno sušo ali več neurij. Za takšne napovedi je treba upoštevati tudi druge dejavnike, med njimi razmere v Atlantiku, kroženje ozračja, stanje tal in dolgoročno segrevanje podnebja.

Za Slovenijo so pomembne predvsem morebitne posledice dolgotrajne vročine, suše in pomanjkanja vode, če bi se takšne razmere pojavile. Vročinski valovi so posebej nevarni za starejše, kronične bolnike, majhne otroke in ljudi, ki delajo na prostem. Visoke temperature lahko povečajo tudi obremenitve zdravstvenega sistema, porabo električne energije in nevarnost požarov v naravi.

Zakaj so takšne napovedi pomembne?

Raziskovalci želijo z zemljevidom opozoriti, da je mogoče del posledic skrajne vročine preprečiti, če so najbolj ogrožena območja prepoznana dovolj zgodaj. Med pomembnimi ukrepi so pravočasna opozorila, dostop do pitne vode, hlajenje prostorov, prilagojeno delo v času največje vročine ter pomoč ljudem, ki se pred visokimi temperaturami težko zaščitijo sami.

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

Za Slovenijo je pomembno, da takšne napovedi spremljamo brez nepotrebnega širjenja strahu, vendar tudi brez podcenjevanja tveganj. El Niño ne pomeni, da bo vsaka država doživela enake posledice. Je pa opozorilo, kako nevarna je lahko skrajna vročina, zlasti v kombinaciji z drugimi podnebnimi in družbenimi dejavniki.

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

Število 857.000 je ocena raziskovalcev za dodatno umrljivost, povezano z vročino, ne napoved potrjenega števila smrti. Prav tako iz teh podatkov ni mogoče sklepati, da bo Slovenija zaradi El Niña zagotovo doživela izjemno vroče poletje.

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