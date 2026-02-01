Ste že uredili? Rok za oddajo vloge za to davčno olajšavo že zelo blizu

Bliža se rok za oddajo vlog za olajšavo za vzdrževane družinske člane pri odmeri dohodnine za leto 2025.

Roki, ki jih morate pozani so: vloge v papirnati obliki je treba do 5. februarja, prek eDavkov pa do 20. februarja. Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal te olajšave, in tisti, ki želi medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti, mora vložiti vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine.

Na kaj morate biti posebej pozorni Pri uveljavljanju olajšave za otroka, starejšega od 18 let, ki se šola, otroka, ki se izobražuje v tujini ali v neakreditiranem programu v Sloveniji je treba priložiti potrdilo o vpisu, ki dokazuje izobraževanje v obdobju uveljavljanja olajšave. Če uveljavljate olajšavo za vzdrževane družinske člane, ki niso rezidenti Republike Slovenije, je treba priložiti poseben obrazec z ustreznimi dokazili o upravičenosti.

Že prihodnje leto bo uvedena obvezna elektronska oddaja vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine. Že letos pa FURS želi zavezance s tem seznaniti ter jih usmerjati na uporabo elektronskih vlog v izogib slabi volji v letu 2027.