VELENJE

Vila Herberstein brez ponudb: občina ponavlja razpis za najemnika

Primerna je za izvajanje gostinske dejavnosti, nastanitve ter organizacijo različnih dogodkov. Najemnik mora prevzeti tudi vse obratovalne stroške, redno vzdrževanje in zavarovanje.
Je eden arhitekturno prepoznavnejših objektov v mestu. FOTO: Vila Herberstein

Jedilnik iz 19. stoletja FOTO: Jože Miklavc

Žiga Herberstein FOTO: Wikimedia

Na prvi poziv ni prispela nobena ponudba. FOTO: Gregor Katič

Je eden arhitekturno prepoznavnejših objektov v mestu. FOTO: Vila Herberstein
Jedilnik iz 19. stoletja FOTO: Jože Miklavc
Žiga Herberstein FOTO: Wikimedia
Na prvi poziv ni prispela nobena ponudba. FOTO: Gregor Katič
Pija Kapitanovič
 27. 2. 2026 | 08:20
3:15
Mestna občina Velenje je konec januarja objavila javno zbiranje ponudb za oddajo gostinsko-nastanitvenega objekta Vila Herberstein, enega prepoznavnejših objektov v Velenju. A na prvi poziv, katerega rok za oddajo ponudb se je iztekel 19. februarja, ni prispela nobena ponudba, so potrdili na občini.

Na občini razpis ponavljajo. Ponovno javno zbiranje ponudb je od 20. februarja objavljeno na spletni strani občine, rok za oddajo ponudb pa je ponedeljek, 16. marec, do 10. ure. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 2800 evrov brez davka na dodano vrednost. Najemnik mora poleg najemnine prevzeti vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in zavarovanja objekta. Najemna pogodba bo sklenjena za nedoločen čas s šestmesečnim odpovednim rokom, in sicer v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Objekt na Kopališki cesti stoji v neposredni bližini središča Velenja v mirnem in zelenem okolju. Delno je opremljen: v kletnih prostorih je kuhinja, visoko pritličje obsega recepcijo, jedilnice in teraso, v nadstropju so sejna soba in nastanitvene sobe, mansarda pa ponuja dodatne prostore. Vila je primerna za izvajanje gostinske dejavnosti, nastanitve ter organizacijo različnih dogodkov.

2800 EVROV

je izhodiščna najemnina.

Ali je objekt v stanju, ki omogoča takojšnje obratovanje kuhinje, bo moral presoditi bodoči najemnik, so na naše vprašanje zapisali na občini. K razpisni dokumentaciji je namreč priložen seznam opreme, ki je v objektu, v času trajanja razpisa pa je zainteresiranim ponudnikom omogočen tudi ogled stavbe. »Na podlagi obstoječe opreme in stanja prostorov lahko ponudniki sami ocenijo, ali je mogoče dejavnost zagnati nemudoma ali bodo potrebne dodatne investicije,« pišejo.

Jedilnik iz 19. stoletja FOTO: Jože Miklavc
Jedilnik iz 19. stoletja FOTO: Jože Miklavc

Odpovedal pogodbo

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo strokovna komisija upoštevala višino ponujene najemnine, ki prinaša 70 odstotkov vseh točk, ter usposobljenost glavnega kuharja, ki predstavlja 30 odstotkov ocene. Ponudbe lahko oddajo pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti, ob plačilu varščine v višini ene mesečne najemnine. Do zdaj je bil najemnik Vile Herberstein Gorenje Gostinstvo, ki je v objektu vodil gostinsko-kulturno in nastanitveno dejavnost. Ta družba je v več letih upravljanja razvila restavracijo in butične nastanitvene storitve ter organizirala vrsto dogodkov in kulinaričnih doživetij.

Objekt je v neposredni bližini središča Velenja, v mirnem in zelenem okolju.

Razlog, da Gorenje Gostinstvo ni več najemnik, je v tem, da se je zaradi poslovnih razlogov odločilo odpovedati najemno pogodbo in objekt vrniti mestni občini. Potem so sledili dolgotrajni primopredajni postopki, nato pa je občina objavila nov razpis za najem novega upravljavca. 

najemninenajemvilaVelenjeHerbersteinrazpisturizemhoteliprodajajavni razpisnastanitvenepremičnine
