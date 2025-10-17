Viljem Julijan bi danes dopolnil devet let: »Ti si naš junak, naš angel« (FOTO)

Kako hudo je izgubiti otroka, vedo samo tisti, ki so to osebno doživeli. Žalost ne zbledi, še manj izgine, saj so tu obletnice, ki njegove bližnje vsako leto opominjajo, kdaj je njihov otrok prijokal na svet in tudi, kdaj ga je zapustil.

Prav na današnji dan, 17. oktobra, bo moral rojstni dan praznovati tudi Viljem Julijan, deček, katerega ime pozna vsa Slovenija, tudi zahvaljujoč njegovim požrtvovalnim staršem, ki se zdaj trudijo, da bi pomagali drugim hudo bolnim otrokom, tudi v upanju, da noben drug starš ne bi šel skozi tako težko izkušnjo, kot sta šla Gregor Bezenšek in njegova žena Nina Bezenšek.

Ustanovila sta društvo Viljem Julijan, in sicer z namenom osveščanja javnosti o redkih boleznih, obenem pa društvo skozi številne projekte in programe nudi pomoč in podporo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam.

»Dragi naš Viljem Julijan, vse najboljše tja onkraj za mavrico. Naučil si nas, da tudi najtišji glas lahko spremeni svet in da tudi najkrajše življenje lahko pusti najgloblji pečat. Tja za mavrico ti pošiljamo najlepše misli, polne hvaležnosti, ponosa in neskončne ljubezni. Tvoj pogum, tvoja svetloba in tvoja zgodba so nas povezali. Povezali celo Slovenijo in za vedno spremenili naša srca in dojemanja na stvarnost. Ti si naš junak, naš angel, naš Viljem Julijan. Življenje je lahko kratko, a ne tvoje. Tvoje je večno in svetlo kot beli dan,« je družina Bezenšek med drugim zapisala v objavi na družabnem omrežju ter tako obeležila dan, ko bi moral njihov dragi sin in bratec dopolniti devet let.